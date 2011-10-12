کشف یک کپسول 114 ساله مملو از باکتری های انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1897، زمانی در حدود 114 سال پیش، "ادوارد دانهم" شیشه ای کوچک از اندوسپورها یا تخم غیر فعال باکتری را درون کپسول زمانی قرار داد تا دانشمندان در آینده بتوانند از آن استفاده کنند. وی که به عنوان باکتری شناس در دانشکده پزشکی بیمارستان "بلووُ" مشغول به کار بود در خاطرات خود نوشته است: نسلهای آینده به ما خواهند گفت که این اندوسپورها تا چه اندازه عمر کرده اند.

هفته گذشته 114 سال پس از اینکه دانهم این یادداشت را از خود به جا گذاشت، ساختمانی که بالای کپسول زمان دفن شده قرار داشت ویران شده و این کپسول تاریخی به دست آمد، در کنار این کپسول مقاله هایی از دانشجویان و نسخه ای از روزنامه نیویورک سان چاپ زمان دانهم کشف شد.

دانهم که در شیمی نیز فعالیتهایی داشته سوالی بسیار مهم را مطرح کرده است: طول عمر باکتری ها و میکروبهای بدن یک بیمار چه اندازه است؟

"مارتین بلیزر" استاد پزشکی داخلی در دانشگاه نیویورک در نظر دارد با انجام آزمایشهایی دریابد که آیا این باکتری ها که پس از 114 سال در اختیار دانشمندان قرار گرفته اند، قابل احیا هستند یا نه. باکتری هایی که از اندوسپورها رشد می کنند معمولا از یک دوره غیر فعال برخوردارند، این باکتری ها می توانند دوران طولانی مدت غیر فعال بودن را به راحتی سپری کنند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، در صورتی که نمونه های به دست آمده مناسب باشند، گنجینه ای ارزشمند برای دانشمندان خواهند بود زیرا می توان توالی DNA باکتری ها را به دست آورده و تفاوت میان نمونه های امروزی و پیشین باکتری ها را درک کرد. در عین حال این باکتری ها می توانند ویژگی های باکتری های انسانی را پیش از توسعه جهانی آنتی بیوتیکها در دهه 1940 آشکار سازند.