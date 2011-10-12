  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

به میمنت سفر رهبری/

دعای کودکان کرمانشاهی برای رهبر، آسمانی شد

دعای کودکان کرمانشاهی برای رهبر، آسمانی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سه هزار کودک کرمانشاهی در روز جهانی کودک، دعاهای کودکانه و سرشار از خلوص و صفای خود را نوشتند و نثار رهبر فرزانه شان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دعاها پس از تحریر توسط دستان کوچک، قلب های مهربان و وجودهای نازنین و پاک کودکان کرمانشاهی، پس از آنکه نوشته شد در یک بالن سفید به آسمان فرستاده شد.

خانم مهناز فتاحی کارشناس مسئول فرهنگی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: این طرح از سوی شاعر کرمانشاهی، رضا موزونی پیشنهاد شد و پس از بررسی های لازم به مرحله اجرا گذاشته شد.

این نخبه کرمانشاهی تاکید کرد: کودکان کرمانشاهی آرزو کردند نامه‌هایشان به آسمان رفته و به دست خداوند برسد.

این مسئول در کانون پرورش فرهنگی کودکان و نوجوانان کرمانشاه در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، گفت: کودکان کرمانشاهی هنگام به آسمان فرستادن بالن که حاوی نامه‌های پر از شور و اشتیاقشان برای رهبری بود، یکصدا فریاد زدند: "دوستت داریم رهبر عزیز"
 

کد خبر 1431141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها