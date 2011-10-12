صبای نوین در خانه به دنبال دومین پیروزی لیگ آزادگان است

عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از مدت زمان کوتاهی که برای برگزاری تمرینات آماده‌سازی تیم داشتیم، دو بازی هم در فصل جدید لیگ آزادگان انجام داده‌ایم و در حال حاضر در آمادگی مطلوبی هستیم.



وی ادامه داد: امسال تمام تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ‌ آزادگان مدعی هستند و به هیچ عنوان نباید حریفی را دست کم گرفت حتی اگر آن تیم در بازی قبلی خود با اختلاف زیاد نتیجه را واگذار کرده باشد، بنابراین راه سختی در لیگ امسال در پیش داریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم تصریح کرد: دو هفته قبل در نخستین بازی خود در مسابقات باشگاه‌های کشور جام آزادگان در خانه مقابل تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زیهرا بازی کردیم و هر چند خوب نبودیم اما با استفاده از فرصت های خوب خود پیروز مسابقه شدیم.



وی افزود: در هفته دوم به مراتب بهتر بودیم و در جدال خارج از خانه مقابل تیم فوتبال شاهین البرز توانستیم این تیم را در خانه خود با حساب سه بر دو شکست دهیم، سوای سه امتیاز این مسابقه درخشش بازیکنان ما و هماهنگی آنها در زمین مسابقه بود.



رحمانی افزود: در هفته سوم رقابت‌های نیز که در خانه برابر تیم فوتبال البرز شهرداری زنجان با وجود این که در خانه میزبان هستیم و می‌توانیم از شرایط میزبانی بهره‌برداری کنیم، قطعا کار سختی در پیش داریم ولی با تمام توان برای کسب سومین پیروزی خود تلاش می کنیم.



وی بیان داشت: حضور 12 تیم در یک گروه و انجام 22 مسابقه تا پایان بازی‌های مرحله گروهی برای کسب جواز صعود به عنوان یکی از دو تیم برتر در بین این همه تیم مدعی، کار بسیار سختی است و باید تیمی آماده و منسجم باشیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم تاکید کرد: مجموعه‌ای از بهترین‌های فوتبال قم و حتی کشور را در تیم خود داریم و امیدوارم با حمایت‌های خوبی که باشگاه صبا و هیئت فوتبال استان قم از ما دارند، بتوانیم یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر قم در جام آزادگان باشیم.



وی اضافه کرد: رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های کشور جام آزادگان با حضور بیش از 50 تیم برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های شرکت‌کننده در شش گروه دیدارهای مرحله مقدماتی را انجام می‌دهند و تیم فوتبال صبای نوین قم در گروه دوم این رقابت‌ها که در آن 11 تیم دیگر نیز حضور دارند، برای صعود تلاش می‌کند.



تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته سوم از دور رفت مسابقات لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور جام آزادگان با مربیگری عباس رحمانی از ساعت 15 روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی قم میزبان تیم فوتبال البرز شهرداری زنجان است.



