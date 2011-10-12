حضور کشتی گیران آذربایجان شرقی در رقابتهای ناشنوایان قهرمانی کشور

داود فطانت رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسابقات کشتی ناشنوایان قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم های کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان شرقی دیروز به منظور وزن کشی مسابقات قهرمانی کشور عازم مشهد مقدس شدند تا رقابتهای خود را از امروز شروع کنند .

وی افزود: امروز رقابتهای کشتی فرنگی برگزار می شود که طی آن شش کشتی گیر آذربایجان شرقی برای پیکار با حریفان به روی تشک می روند .

فطانت از برگزاری رقابتهای کشتی آزاد در روز پنجشنبه سخن گفت و تصریح کرد: در مسابقات کشتی آزاد نیز شش نماینده از آذربایجان شرقی حضور دارند که فردا باید با رقیبان پنجه در پنجه شوند .

وی دو کشتی گیر فرنگی کار آذربایجان شرقی را برای کسب مدال قهرمانی دارای شانس بیشتری دانست و یادآور شد: تیم استان ما در مسابقات قهرمانی کشور از دو کشتی گیر دارنده مدالهای المپیک و جهانی بهره می برد و ما امیدواریم که با درخشش همه کشتی گیران استان، بتوانیم از مقام سوم دوره قبلی خود دفاع کرده و حتی به عناوین بهتری نیز دست یابیم .

گفتنی است تیم های کشتی آزاد و فرنگی آذربایجان شرقی با 12 کشتی گیر که هدایت آنها به عهده صمد سیوانی و سرپرستی تیم نیز به عهده جعفر محمودی نژاد است، در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافته است .

مهدی بخشی دارنده مدال طلای وزن 55 کیلوگرم المپیک 2009 ناشنوایان در چین تایپه و رسول دریانی قهرمان رقابتهای جهانی سال 2008 ارمنستان جزو نفرات اعزامی تیم آذربایجان شرقی به رقابتهای قهرمانی کشور هستند.