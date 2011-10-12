طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستایی در گناباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدی طرح مذکور را در راستای اجرای مصوبات کمیته ارتقای بهره وری آب این شهرستان اعلام و تصریح کرد: بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و ماشین آلات شهرستان برای اجرای چنین طرح هایی که زمینه ساز توسعه و آبادانی بیشتر روستاهای گناباد است ضروری است.

وی از عزم جدی شورای مدیریت بحران شهرستان در ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی روستاهای گناباد با هدف افزایش شاخص های بهره وری اقتصادی از فعالیت های کشاورزی خبر داد.

محمدباقر جاهدی رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان گناباد نیز در این مراسم در خصوص نحوه اجرای طرح مذکور گفت: این طرح 260 هکتار از اراضی را شامل و در دو فاز اجرا می شود.

به گفته وی به موجب اجرای طرح نوسازی اراضی سنتی روستای بیمرغ، 550 قطعه زمین کشاورزی که در تملک خرده مالکان بوده است به 55 قطعه کاهش خواهد یافت.