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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

فاطمی عقدا اعلام کرد:

کاهش اثرات بلایای طبیعی با مقاوم‌سازی ساختمان‌ها

کاهش اثرات بلایای طبیعی با مقاوم‌سازی ساختمان‌ها

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مقاوم سازی خانه های روستایی را از عوامل مهم کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال های اخیر دانست و گفت: مقاوم سازی اماکن عمومی و هتل ها و خطوط انتقال نفت و گاز از برنامه های دیگر دولت برای کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود فاطمی عقدا امروز چهارشنبه در مراسم روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی با بیان اینکه در کشور به کاهش اثرات بلایای طبیعی توجه زیادی شده است، گفت: امسال از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جامعه شهری ایمن نامگذاری شده است که ایران هم به اعلام سازمان ملل متحد جزو کشورهای پیشرو در این زمینه بوده است.

وی افزود: فراکسیون مدیریت بحران در مجلس و سازمان مدیریت بحران در وزارت کشور تا سطح معاون وزیر تشکیل شده است که اینها نشانگر توجه نهادها و مسئولین به امر کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به تشکیل مجمع ملی کاهش بلایای طبیعی پس از اجلاس سال 2005 ژاپن، اظهار داشت: در دهه 60 با پدیده های طبیعی مانند سیل های خانمان برانداز و زلزله در استان های مختلف کشور روبرو بودیم که این امر خسارات اقتصادی زیادی را به کشور وارد کرد.

فاطمی عقدا به کاهش تلفات زلزله در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: مقاوم سازی 200 هزار خانه  روستایی در هر سال موجب شد که 2 میلیون واحد خانه روستایی تا پایان سال مقاوم سازی شوند که این امر تاثیر زیادی بر کاهش اثرات زلزله در سال های اخیر داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه کمتر کشوری در دنیا چنین برنامه گسترده ای را برای این موضوع اجرا کرده است، افزود: مقاوم سازی اماکن عمومی و هتل ها در کنار مقاوم سازی خطوط انتقال نفت و گاز از برنامه های دیگر دولت در کشور است که در حال حاضر اجرا می شود.

کد مطلب 1431169

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