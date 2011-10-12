جشنواره بهترین برنامه عملیاتی مدارس استان کردستان برگزار می شود

طالب محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دومین جشنواره بهترین برنامه عملیاتی در بین مجتمع های آموزش و پرورش، مدارس دوره های تحصیلی متوسطه، راهنمایی، نظری، فنی و حرفه ای و کارو دانش در سطح استان کردستان برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که این جشنواره در سه مرحله آموزشگاه، شهرستان و استان برگزار می شود، افزود: مرحله آموزشگاهی حداکثر تا پایان آبان ماه 90، مرحله شهرستانی تا پایان 15 آذر ماه و مرحله استانی در دو مرحله تا پایان مرداد ماه سال آینده است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: ترویج فرهنگ و اهمیت برنامه محوری، مدنظر قرار دادن اسناد، سیاست ها و برنامه های اولویت دار از جمله اسناد بالادستی در تدوین برنامه عملیات سالانه، توجه به شاخص های کمی و کیفی در طراحی و تدوین برنامه ی عملیاتی است.

محمدی ترویج فرهنگ کار تیمی و گروهی مدارس و مجتمع ها را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و گفت: توجه به شاخص های کمی و کیفی در طراحی و تدوین عملیاتی سالانه، بهره گیری مناسب و مقتضی از کلیه منابع انسانی، مادی و اطلاعاتی به منظور تحقق و ارتقاء شاخص های آموزشی، مستند سازی فعالیت ها بسط و ترویج تجارب، کارآمدی و اثر بخشی از دیگر اهداف این جشنواره به شمار می رود.

وی در خصوص نحوه مشارکت مدارس در این جشنواره گفت: فرهنگیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شرکت مدارس در این جشنواره در سنوات گذشته به منوی جشنواره در سایت معاونت آموزش متوسطه استان کردستان مراجعه کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان افزود: مجتمع های آموزش و پرورشی و سایر مدارس که تحت پوشش نیستند به تفکیک دوره تحصیلی به صورت جداگانه مورد داوری قرار می گیرند.

محمدی در پایان اعلام کرد: به 10 درصد از راه یافتگان به مرحله استانی لوح تقدیر اهداء می شود و به آموزشگاه های برتر جوایز نقدی داده می شود.