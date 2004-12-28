همايش ايده پردازي و خلاقيت در فناوري نانو در دانشگاه اميركبير

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، تجاري سازي ايده ها در آينده نگري فناوري، شيوه هاي خلاقيت و ايده پردازي، روش ابتكاري و حل مسئله (Triz) و تجاري سازي و بازاريابي ايده ها اهداف برگزاري اين همايش يك روزه است .

همزمان با برگزاري همايش سه كارگاه آموزشي با موضوعات مديريت تكنولوژي، روش ابتكاري حل مسئله (Triz) و تحليل پتنت در حال برگزاري است.

همايش ايده پردازي و خلاقيت در فناوري نانو به همت كميته نانوفناوري بسيج علمي دانشگاه اميركبير و گروه علمي فرهنگي طلوع (دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير) و با همكاري مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، انجمن علمي دانشجويي نانوتكنولوژي دانشكده فني دانشگاه تهران، گروه نانوتكنولوژي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، انجمن نانوتكنولوژي دانشگاه امام حسين (ع)، بسيج علمي دانشگاه صنعت نفت و گروه نانوتكنولوژي دانشگاه آزاد واحد مركز در حال برگزاري است.