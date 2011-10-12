آمادگی فعالان اقتصادی آلمان برای حضور در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر حجازی که در راس هیئتی و به منظور معرفی جاذبه های سرمایه گذاری استان خوزستان به کشور آلمان سفر کرده با بیش از صد نفر از سرمایه گذاران آلمانی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشستها علاوه بر حضور سرمایه گذارانی از بخشهای صنایع و انرژی های نو وتجدید پذیر، فولاد، نیروگاه های کوچک، صنایع قطعه سازی، صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی، بیش از 30 نفر از سرمایه گذاران ایرانی مقیم آلمان نیز حضور داشتند که راه های ورود سرمایه گذاران بخش های صنعتی و کشاورزی به استان خوزستان ، بحث و بررسی شد.



در این نشست که با سخنرانی شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان آغاز شد، دای ملر(صاحب کارخانه بزرگ خودروسازی کرایسلر) و شوارتز(عضو هیئت مدیره صنایع کوچک و متوسط اتحادیه اروپا) ضمن انتقاد از سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران برای سفر به استان خوزستان اعلام آمادگی کردند.



در نشست مشترک هیئت بخش خصوصی استان به ریاست استاندار خوزستان و سرمایه گذاران و متخصصین آلمانی که در دو بخش تشکیل شد، پیشنهادات سرمایه گذاران ایرانی وآلمانی مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین این نشست منجر به توافقنامه های متعدد میان بخش خصوصی ایران و آلمان شد. از سوی دیگر بنا بر دعوت فعالان اقتصادی آلمان هیئت خوزستانی قرار است در مدت اقامت خود از نیروگاه های کوچک بادی و خورشیدی، صنایع قطعه سازی، صنایع شیمیایی، شیمی شهرها (واحدهای پائین دستی پتروشیمی) و دیگر صنایع شهر درسدن آلمان دیدن کند.



استاندار خوزستان در این خصوص با اعلام اینکه در این سفر هیئت خوزستانی نشستهایی با اتاق بازرگانی آلمان و بخش های صنعتی و دولتی آلمان خواهد داشت، افزود: در طول سفر به آلمان با شرکتهایی که سالها در ایران نمایندگی فعال دارند همچون زیمنس،AEG و KSP دیدار و گفتگو خواهند شد.



سید جعفر حجازی تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، بخش خصوصی آلمان علاوه بر مشارکت سرمایه گذاری در ماشین آلات راهسازی و حفر تونل در زمینه تجارت با کشور های همسایه مجاور استان از طریق ترانزیت کالا و سرمایه گذاری مشترک همکاری خواهد کرد.



وی همچنین از امضای توافقنامه با طرف آلمانی برای استفاده از ظرفیت های بالای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)و منطقه آزاد اروند خبر داد.



شهر درسدن که به عنوان یکی از شهرهای مهم آلمان در زمینه فعالیت صنعتی شناخته می شود و سابقه دیرینی در صنایع پیشرو آلمان و اروپا دارد این روزها میزبان هیئت خوزستانی به ریاست استاندار خوزستان است.



در کاروان 35 نفره هیئت خوزستانی 30نفر از نمایندگان بخش خصوصی استان حضور دارند.