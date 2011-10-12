دلار آزاد به 1235 تومان افزایش یافت/ سکه طرح جدید 567 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 592 هزار تومان، طرح جدید 567 هزار تومان، نیم سکه 265 هزار تومان، ربع سکه 144 هزار تومان و سکه گرمی 74 هزار تومان است.

قیمت این سکه ها دیروز به ترتیب 592 هزار تومان، 569 هزار تومان، 266 هزار تومان، 145 هزار تومان و 74 هزار تومان بود.

بانک مرکزی هم نرخ هر قطعه سکه طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی را 547 هزار و 40 تومان، نیم سکه را 253 هزار و 240 تومان، ربع سکه را 136هزار و 760 تومان و سکه گرمی را 71 هزار و 760 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 546 هزار تومان، 252 هزار و 720 تومان، 136 هزار و 240 تومان و 71 هزار و 760 تومان بود.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1684 تومان و هر گرم طلای زرد 18 عیار 49 هزار و 860 تومان است.

صرافان بازار هم قیمت هر دلار آزاد در روز جاری را 1235 تومان و هر یورو را 1700 تومان اعلام کردند که نسبت به دیروز افزایش نشان می دهند. این نرخها دیروز به ترتیب 1223 تومان و 1670 تومان بود.

بانک مرکزی هم قیمت هر دلار را امروز 1058 تومان که نسبت به نرخ دیروز تغییری نداشته است و نرخ هر یورو را 1441 تومان تعیین کرد.