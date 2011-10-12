آسمان کرمانشاه نورباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، خیل مشتاقان و عاشقان سینه چاکا رهبر معظم انقلاب و ولی امر مسلمین، نور رخسار آقا و مقتدای خود را در آسمان کرمانشاه همچون خورشید تابان مشاهده کردند و این نور الهی بر جانهایشان نشست.

"شهناز کاملی" مربی پرورشی و دبیر دبیرستان های کرمانشاه که در ابتدای میدان آزادی با شور و شوق تمام به سمت ورزشگاه آزادی در حرکت بود در این باره گفت حدود 23 سال است که ما منتظر حضور قدوم مبارک و پرخیر و برکت آقا، رهبر، مولا و سرورمان به خاک پاک و شهیدپرور کرمانشاه هستیم و من قلبا بسیار خوشحالم که امروز سرانجام، این انتظار دیرین به بار نشسته و چشمانمان به جمال منور و مبارک پیر فرزانه انقلاب، رهبر عزیز و هوشمند، و پدر بزرگوارمان روشن می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک مربی پرورشی و یک معلم بصیر و آگاه، از رهبر انقلاب چه انتظاری دارید گفت: رهبر انقلاب بی هیچ شک و شبهه ای بر همه امور آگاهی کامل دارند و به خوبی می دانند که مردم محروم و مظلوم اما مقاوم و ولایتمدار استان کرمانشاه با چه کمبودها و مشکلاتی مواجه هستند و در این مورد بنده به موضوع خاصی اشاره نمی کنم و امیدوار هستم که معظم له به تمام بخشهای اقتصادی و فرهنگی، صنعتی، علمی و آموزشی کرمانشاه توجه ویژه ای داشته باشند و لطف و مرحمت پدرانه خودشان را شامل این مردم مرزنشین نیز بکنند.

"اصغر رادمنش" دیگر شهروند کرمانشاهی که اشک شوق در چشمانش حلقه بسته بود و از چهره اش مشخص بود که از تشریف فرمایی رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه بسیار خرسند و خوشحال است و تمثال مبارک حضرت آقا را نیز به دست گرفته بود گفت: من واقعا خوشحالم. مدت زیادی بود که لحظه شماری می کردیم و راستش حتی گاهی گلایه داشتیم که چرا رهبرمان به کرمانشاه نمی آیند حال که ایشان به استان تشریف آوردند و به قول ما کرمانشاهی ها (خووش هاتینه آقا، قدم و سر چاوه مان نایدنه) انتظار داریم که رهبر عزیزمان به کرمانشاه مثل همیشه نگاه مهربانانه ای داشته باشیم و بدانید که تک تک کرمانشاهی ها، ارزشمدار، ولایتمدار و طرفدار نظام و انقلاب خودشان هستند.

"مهری.ف" خانه دار که فرزند خردسالش را نیز با خود به همراه داشت در ایستگاه صلواتی مسیر میدان آزادی تا ورزشگاه آزادی حضور داشت، در میان خیل تراکم جمعیت درباره سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، اظهار خوشحالی کرد و گفت، شما می بینید که چه جمعیتی در کرمانشاه گرد هم آمده اند، از همه شهرهای استان هستند از شهرهای مرزی، عشایر، روستائیان، معلم ها، دانشگاهی ها ، کارمندها ، من همه اینها را با دست نوشته ها، عکس ها و پلاکاردها می بینم و برای من مایه افتخار و مباهات است. خوشحالم که بالاخره رهبر انقلاب، کرمانشاه قهرمان را هم دریافتند و به این مردم قدرشناس و ولایی توجه کردند.

وی افزود: من خانه دار هستم و دو بچه دارم که یکی از آنها را پیش مادرپیرم گذاشتم که توانایی نداشت بیاید و خیلی هم ناراحت بود. من تلویزیون را برایش روشن کردم و گفتم که از طریق شبکه زاگراس، مراسم را ببیند اما دل او قرار نمی گرفت و با حسرت مرا راهی کرد.

وی افزود: ما از رهبرمان فقط سلامتی و طول عمر ایشان را می خواهیم و هیچ توقع و انتظاری از ایشان نداریم ، اگر چه مشکلات زیادی داریم اما با دیدن چهره ایشان همه مشکلات و غم هایمان را فراموش می کنیم. من معتقدم که صرف حضور ایشان و نور رخسار معنوی شان به این آب و خاک، نعمت و رحمت و برکت خواهد بخشید.

"ناصر رئوفی" که از شهرستان به مرکز استان آمده بود گفت:من جنگ زده هستم و اوایل جنگ به خاطر اشتغال منطقه مرزی مجبور به مهاجرت به کرمانشاه شدم.

وی ضمن ابراز خوشحالی زایدالوصف از حضور رهبر معظم انقلاب در استان کرمانشاه تاکید کرد:کرمانشاه با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه است، جوانان ما بیکارند، صنعت در کرمانشاه در یک کلمه وجود ندارد و ما صنایع کلان و زیربنایی نداریم.

رئوفی افزود: شهر کرمانشاه به عنوان مرکزیت استان و غرب کشور، از هر نظر پیچیده و یک کلاف سر در گم است، ترافیک طاقت فرسایی دارد، آلودگی هوا رو به افزایش است، جوانان بیکار در خیابان‌های اصلی شهر همیشه در حال تردد و مشخص است که از بیکاری رنج می برند.

وی تاکید کرد: با این حال، این مردم واقعا و قلبا ولایتمدار و طرفدار واقعی رهبری و ولایت هستند و این حضور میلیونی و بسیار پر شور حرف های ما را به اثبات می رساند. ما همه سربازان ولایتیم و از رهبر معظم انقلاب که پدر و بزرگ و آقا و سرورمان است، انتظار داریم به این همه مشکلات توجه خاصی داشته باشند. آقا بدانند که مردم کرمانشاه همه عاشق ایشان و ولایت هستند و در اینجا هیچکس نیست که در مقابل ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب خدای ناکرده بایستد.

وی در پایان گفت: من صمیمانه و قلباً از ورود حضرت آقا به استانمان خیلی خوشحال هستم.

"کریم رحیمی" دیگر شهروند کرمانشاهی در مورد سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه گفت: به خدا سال‌هاست که منتظر حضور رهبرمان در کرمانشاه هستیم و خدا را هزار مرتبه شکر که ایشان سرانجام، توجه ویژه ای به مردم کرمانشاه کردند و تشریف آوردند. خداوند به ایشان همه خیر و برکات خودش را عطا بفرماید و رهبرمان را برای ما زنده و پایدار و سلامت بگرداند تا ما در سایه الطاف گسترده ایشان به سعادت و کمال برسیم.

وی افزود: راه ما، راه ولایت و ولایتمداری است و می دانیم که این راه، راهی روشن، امیدوارکننده و پایدار است. در این راه، نه تنها استان کرمانشاه، که همه شهرها و استان های ایران عزیزمان به رفاه و سعادت و توسعه خواهند رسید،‌ اما کرمانشاه داستان دیگری دارد. واقعاً محروم است زیر بناهای اقتصادی و صنعتی ندارد. بیکاری بیداد می کند. جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند و سن ازدواج آنها خیلی بالا رفته و همین مسئله تبعات فرهنگی منفی و مخربی دارد، همه امیدوار هستیم رهبر معظم انقلاب به این واقعیات تلخ توجه ویژه ای داشته باشند و انشاءالله استان کرمانشاه نیز در سایه حمایت های بی شائبه و گسترده ایشان، بتواند از زیر بار این مشکلات بیرون بیاید و در مسیر توسعه قرار بگیرد.

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گزارش:‌ مهدی زارعی