آمار پذیرش المپیادیها در دانشگاه علوم پزشکی تهران/ جابجایی مقدور نیست

دکتر محمد جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 13 نفر از دارندگان مدال طلای المپیادهای علمی کشور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شده اند که دانشگاه نیز آنها را پذیرفته است.

وی افزود: همچنین گروهی از دارندگان مدالهای نقره و برنز المپیادهای علمی کشوری که توانسته اند حد نصاب مربوطه را کسب کنند نیز از سوی سازمان سنجش به دانشگاه معرفی شده اند که آنها نیز دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب می شوند.

جلیلی در پاسخ به گلایه گروهی از دارندگان مدالهای نقره و برنز از دانشگاه علوم پزشکی تهران، یادآور شد: گروهی از این افراد تقاضای جابجایی در کدرشته و داخل پردیس های دانشگاه را داشته اند که این امکان برای دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود ندارد.

وی افزود: این افراد از نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده اند اما اینکه به طور مثال از کد رشته پزشکی پردیس همت خواهان انتقال به کد رشته پزشکی در پردیس پورسینا ورودی مهر 90 هستند بر اساس مقررات دانشگاه امکان پذیر نیست.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نامه های این افراد 20 روز پس از شروع ترم تحصیلی و فرآیند انتخاب واحد به دانشگاه آمده است، بر اساس مقررات دانشگاه جابجایی این افراد امکان پذیر نبوده است. همچنین در نامه تاکید شده است که اولین ترم تحصیلی ممکن برای این افراد درنظر گرفته شود.

وی گفت: برای برخی از این کد رشته ها که المپیادها خواهان تغییر نیمسال ورودی در آن هستند، اولین ترم تحصیلی ممکن که در نامه درخواست المپیادیها قید شده، ترم بهمن و یا مهر ماه سال آینده است و این افراد باید یکسال در انتظار بمانند که به نظر می رسد برای خود این افراد نیز مشکل باشد.