اصلاح شبکه های آبرسانی کشور 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزارشد، در مورد میزان هدر رفت آب بیان داشت: پنج سال قبل بیش از 32 درصد هدررفت آب بوده اما در حال حاضراین میزان به 28 درصد کاهش یافته است.

اعتبارات صنعت آب و فاضلاب دو هزار و 600 میلیارد تومان است

هاشمی بیان کرد: درسال جاری اعتبارات صنعت و آب وفاضلاب از محل بودجه عمومی کشور 2 هزار میلیارد تومان و از محل فروش اوراق مشارکت600میلیارد تومان بوده است.

وی درخصوص اعتبارات آب رسانی به مجتمع های روستایی نیز افزود: دولت در بودجه کشور از محل ماده 180 بخش عمده ای را برای آب روستاها منظور کرده و اخیرا 85 درصد اعتبارات مجتمع های آب رسانی از محل درآمد مازاد بر نفت با مبلغ 500 میلیارد تومان را قرار داده که این امر تحول چشمگیری درآب رسانی به روستاها خواهد بود.

کنترل های هوشمند بر روی چاه ها نصب می شود

رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه حدود 92درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود اظهار داشت: بخش کشاورزی باید در نحوه آبیاری و الگوی کشت تغیراتی صورت دهد و شیوه های مکانیزه، قطره ای و تحت فشار را جایگزین آبیاری غرقابی کند.

هاشمی با اشاره به نصب کنترل های هوشمند بر روی چاه های کشاورزی، تصریح کرد: بیش از 700 هزار چاه در کشور وجود دارد و نصب کنترل های هوشمند درحال حاضر برروی چاه ها آغاز شده اما به دلیل اینکه تعداد چاه ها زیاد است زمان زیادی طول می کشد تا این اقدام عملیاتی شود.

برخورداری از شبکه های آب و فاضلاب در مشهد بالاتر از کشور است

وی‌‌ با اشاره به میانگین برخورداری از تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب عنوان کرد: میانگین برخورداری از تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب در کشور 34 درصد است اما این رقم درمشهد 60 درصد بوده که این میزان در مقایسه با میانگین کشوری بسیار بالا است.

هاشمی در خصوص بدهی به پیمان کاران و مشاوران گفت: این نوع بدهی تنها منحصر به وزارت نیرو نیست بلکه در سایر دستگاه ها نیز این گونه قرض و بدهی ها دیده می شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در صورت داشتن بدهی مانند سایر دستگاه ها از طریق فروش و واگذاری اموال و دارایی های مازاد، مطالبات و معوقات پیمانکاران را پرداخت می کند.

پروژه آب رسانی به تربت جام فردا افتتاح می شود

وی با باین اینکه پروژه آب رسانی به تربت جام فردا افتتاح می شود، افزود: بخشی از پروژه آب رسانی به تربت حیدریه وشهرستان چناران، تکمیل ظرفیت بهره برداری از سد دوستی با ظرفیت 6 میلیون متر مکعب در ثانیه و همچنین آب رسانی به پروژه های مسکن مهر نیز درچند روز گذشته بهره برداری و افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه آب شرب نباید برای آبیاری درختان استفاده شود، گفت: با توجه به بحران کم آبی در کشورو وجود روستاهایی که هیچ گونه آب سطحی و زیر زمینی ندارند صحیح نیست که ازآب شرب برای آبیاری درختان استفاده کنیم.

وی با بیان مطلب فوق افزود: البته تعدادی از شهرداری ها آب شرب و غیر شرب را جدا کرده اند که این اقدام در استفاده بهینه و درست بسیار مطلوب وموثر است.

امسال 91 شبکه جمع آوری فاضلاب در مشهد به پایان می رسد

مشاور وزیر نیرو در خصوص پروژه های در دست اقدام نیز عنوان کرد: افتتاح 300 طرح فاضلاب در کشور و اتمام 34 طرح آب رسانی وبهره برداری از آنها تا پایان سال جاری از جمله پروژه های در دست اقدام است.

وی درخصوص شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب بیان داشت: تا پایان سال جاری 91 شبکه جمع آوری فاضلاب درمشهد به پایان خواهد رسید وهمچنین دو تصفیه خانه فاضلاب نیز درمشهد توسط بانک توسعه اسلامی درحال جرا و بهره برداری است.