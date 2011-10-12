مرزنشین ها مجوز وارد کردن 15 میلیون ریال کالا را دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابویی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان بیان کرد: طبق مصوبه دولت این تعرفه جدید مرزنشینی از هر خانواده یک نفر می تواند هر دو ماه یکبار تا سقف 15 میلیون ریال کالا وارد کشور کنند.

وی تامین معیشت واقعی و متناسب با شان و شخصیت مرزنشینان را از دیگر اهداف این مصوبه دانست و گفت: وارد کردن کالا با کمترین سختی و مشقت و ارتقا سطح درآمد و معیشت مردم و کنترل واردات کالا به کشور را از مهمترین اهداف این مصوبه خواند.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ابلاغ این مصوبه به تمام استان های مرزی تسریع در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اهداف این مصوبه دانست و اظهار داشت: تاخیر در اجرایی شدن این مصوبه و طرح تامین امنیت در مرز غیر قابل توجیه است.

ابویی بیان کرد: تمام واردات کالا به کشور باید از نظارت و کنترل دولت برخوردار باشد و گمرک به عنوان نماینده دولت بر آن نظارت کامل داشته باشد که در این جهت برنامه ریزی های جامعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در قاچاق کالا از مردم مرزنشین سو استفاده می شود و سود اصلی به جیب سرمایه داران رفته که دولت با تصویب مصوبه اخیر به دنبال از بین بردن واسطه ها و ارتقا سطح معیشتی مرزنشینان است.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت اقتصاد، کشاورزی و صنعت بومی را یکی از راهکارهای اساسی در جهت مبارزه با قاچاق کالا دانست و اعلام کرد: بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق و ساماندهی کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق مرزهای استان کردستان وجود دارد.

ابویی سازماندهی پاساژها و مجتمع های تجاری در شهرستان های بانه و مریوان و جلوگیری از ساخت های غیر مجاز در این دو شهرستان را لازم دانست و گفت: خرید و فروش های انجام شده در این اماکن نیاز به کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در این مجتمع ها دارد.

وی در پایان اعلام کرد: کمیسیون قاچاق کالا و ارز کردستان در مورد آمار کشفیات و یا کاهش قاچاق تحلیل آماری لازم را به مرکز ارائه تا ارزیابی اطلاعات در این زمینه اجرای شود.