بازی با فجر از حساسیت بالایی برخوردار است

مجیدصالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم سایپا اظهار کرد: تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و از آمادگی کامل و شرایط روحی و روانی ایده ال برخورداریم و تعطیلات لیگ به ما کمک کرد تا تیم را از لحاظ آمادگی به شرایط خوبی برسانیم.

وی در خصوص دیدار مقابل فجر گفت: بازی با فجر شهید سپاسی برای ما از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به کسب امتیازات کامل این دیدار امیدوار باشیم فجر هم در دیدارهای گذشته خود بازی های زیبایی را به نمایش گذاشته ولی ما برای این دیدار برنامه داریم تا بتوانیم ناکامی های هفته های گذشته را جبران کنیم.

صالح گفت: در هفته های گذشته بازیکنان ما تلاش خوبی انجام دادند ولی بدشانسی به تیم ما رو آورده بود و نتایج سایپا درحال حاضر اصلا راضی کننده نیست و باید به فکر جبران باشیم.

وی در پایان گفت: هواداران باید صبر کنند هنوز بازی های زیادی در پیش داریم و امیدوارم که بتوانیم با حمایت مردم خوب استان البرز به جایگاه واقعی خودمان در لیگ برسیم.