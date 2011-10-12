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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

اختصاصی مهر /

دانیالی سکاندار بانک صنعت و معدن شد

دانیالی سکاندار بانک صنعت و معدن شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی قربان دانیالی را به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی قربان دانیالی را به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

قربان دانیالی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی با گرایش مالی است از جمله سوابق وی قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، معاون بانکی و بین الملل بانک صنعت و معدن، مدیرعاملی بانک صادرات در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و بوشهر می باشد.

وی کار خود را در سال 1363 از تحویلداری بانک صادارت یکی از شعب تهران آغاز و با طی مدارج و پستهای مختلف به مدیرعاملی بانک صنعت و معدن رسید.

کد مطلب 1431203

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