تغییر موضع مدیرعامل سپاهان/ ماندن یا رفتن بنگر به تصمیم لوکا بستگی دارد

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این پرسش که "آیا در جلسه‌ای که داشتید اختلاف بین "لوکا بوناچیچ" و محسن بنگر برطرف شد؟" به خبرنگار مهر گفت: ما در باشگاه سپاهان براساس وظیفه‌ای که داریم تمام تلاش خود را می کنیم تا در تمامی تیم‌های باشگاه رابطه خوبی بین مربی و بازیکن وجود داشته باشد و اگر اختلافی نیز دیده شود آن را برطرف می کنیم.

وی افزود: اختلاف به وجود آمده بین لوکا بوناچیچ و بنگر نیز از این چارچوب و قاعده خارج نبوده و ما در این خصوص تمام تلاش خود را کرده‌ایم که کدورت بین آنها را برطرف کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد: بنابراین در خصوص ماندن و یا رفتن بنگر در نهایت سرمربی تیم باید تصمیم بگیرد و این تصمیم باید از سوی وی بصورت کتبی به من اعلام شود.

این موضوع در حالی از سوی رحیمی مطرح شده است که بنگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود تنها مشکل او برای اینکه می خواهد از سپاهان برود لوکا و دستیارش بوده و در صورت ماندن آنها در این تیم در نیم فصل قطعا از جمع زردپوشان اصفهانی جدا خواهد شد.

علیرضا رحیمی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص عنوان کرده بود: شخصا علاقه خاصی به بنگر دارم و تحت هر شرایطی او را در سپاهان حفظ خواهیم کرد. مشکل این بازیکن را با لوکا در جلسه‌ای که می گذاریم، حل خواهیم کرد، چرا که در شرایط فعلی به وجود مدافعی باتجربه چون بنگر نیاز داریم.