نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح برای تصویب و اعلام نظر نهایی برای اجرایی شدن به کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال خواهد شد.

طرح نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی از سوی کمیته دولت الکترونیکی و برای ساماندهی ارائه خدمات سازمانها و دستگاههای دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاهها به کمیسیون تخصصی پیشنهاد شده بود.

براساس نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی، نقطه شروع رسیدن به دولت الکترونیکی محسوب می شود و نحوه برقراری ارتباط بین دستگاهها توسط آن مشخص می شود و برخی از خدماتی که فراتر از یک دستگاه است و باید بین چندین دستگاه اجرایی شود به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.

نقشه راه خدمات الکترونیکی از سویی با توجه به اهمیت روز افزون دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی و لزوم توسعه منسجم و هدفمند آنها در کشور و از سویی دیگر با درنظر گرفتن الزامات قانونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه در 12 بخش تدوین شده است.

در این نقشه راه، پیوستهای موردنیاز همچون پیوستهای فرهنگی و فنی نیز مدنظر قرار گرفته و در آن یک هزار و 440 خدمت الکترونیکی شناسنامه دار دیده شده است.

به گزارش مهر ، در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا مقرر شد تا نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان سال جاری تدوین و برای طی مراحل بعدی به کمیسیون ارجاع شود.