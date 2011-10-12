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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی استعفا داد

مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی استعفا داد

علی اکبر عبدالعلی زاده مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی از سمت حود استعفا داد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالعلی زاده با ارسال یادداشتی به رسانه ها بدون اشاره به علت استعفایش خبر کناره گیری از سمت خود را اعلام کرد.

وی در آخرین نشست خبری چند روز پیش دفتر موسیقی که مربوط به برگزاری کنسرت ارکستر موسیقی ملی بود حضور نداشت .

بعد ازتغییر و تحولات اخیر در دفتر موسیقی و بویژه بعد ازعملکردهای این دفتر همچون برگزاری کم رمق جشنواره مقاومت،لغو مجوزهای این دفتر از سوی برخی نهادها و عدم واکنش به این بی قانونی ها،انفعال ارکستر سمفونیک و تعطیلی موقت آن و... استعفای مدیر روابط عمومی را نیز باید به این موارد اضافه کرد.

کد مطلب 1431215

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