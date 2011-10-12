قیام وال استریت تزلزل در نظام سرمایه داری غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مقدسی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی افزود: کشورهای غربی این روزها با چالش بسیار سختی روبرو هستند که با توجه به حرکت های اعتراض آمیز علیه وضعیت اقتصادی موجود و اختلافات طبقاتی گسترده در کشورهای اروپایی و آمریکا، نظام سرمایه داری غربی با خزان برگ ریز خود روبرو شده است و لذا جنبش تسخیر وال استریت را می توان طغیانی در برابر نظام سرمایه داری دانست که حاصل آگاهی مردمی است و در آینده ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت.

وی با اشاره به سرکوب قیام وال استریت توسط پلیس آمریکا گفت: امروز طبقه متوسط جامعه غربی در حال تبدیل شدن به طبقه فقیر هستند، در حالی که ثروتمندان بیش از هر زمان حرص انباشت ثروت را دارند؛ این شکاف تنها با یک جنبش رهایی بخش برای فروپاشی نظام سرمایه داری پر خواهد شد .

مقدسی تصریح کرد: آنچه امروز در وال استریت دیده می شود یک جنبش است که به احتمال قوی بیداری در توده مردم غرب پدید می آورد و به خانه ها و خانواده ها نفوذ می کند .

وی افزود:مدتهای طولانی کاخ سفید اختلافات طبقاتی فاحش و تفاوت های حقوقی اقشار مختلف در جامعه را انکار می کرد و با وعده های دهان پرکن، سیاستهای اقتصادی مد نظرخود را دنبال می کرد، اما جنبش تسخیر وال استریت که این روزها در مقابل مهمترین و بزرگترین مرکز بورس جهان درحال شدت گرفتن است نشان می دهد که مردم دیگر صبر وتحملشان تمام شده و حقوق خود را که در سایه نظام ناعادلانه کاپیتالیسم غربی ضایع شده است طلب می کنند.