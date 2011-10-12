به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان زنجان با تأکید بر اینکه میزان اشتغال تعهد شده برای استان باید تا بهمنماه امسال تحقق یابد، افزود: سال گذشته 23 درصد مازاد بر تعهد اشتغال استان، شغل ایجاد شد که امسال هم باید این روند افزایش یابد.
وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی استان باید میزان اشتغالزایی خود را در سامانه مربوطه به روز کنند، ادامه داد: میزان تعهد استان در زمینه ایجاد اشتغال در سالجاری 40 هزار و 400 شغل است که تاکنون 43 درصد محقق شده است و باید تا بهمنماه امسال به صورت کامل تحقق یابد.
رئوفی نژاد همچنین با اشاره به تعهد استان در زمینه ایجاد مشاغل خانگی افزود: در این زمینه دستگاههای متولی باید به گونهای برنامهریزی کنند که همه تعهد اشتغال استان در این زمینه، در سالجاری محقق شود.
همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون برای 14 هزار و 78 نفر شغل ایجاد شده است، گفت: با توجه به اینکه هنوز مشخصات 674 نفر وارد سامانه مربوطه نشده است، با تحقق این موضوع، میزان تحقق اشتغال استان 45 درصد خواهد شد.
فضائل مقدسی با اشاره به اینکه استان زنجان در زمینه ایجاد اشتغال در سالجاری رتبه 19 را در سطح ملی و جایگاه 15 را در بخش مسکن از آن خود کرده است، افزود: در همین راستا تاکنون شهرستان زنجان با 49 درصد، خدابنده 48 درصد، ماهنشان 45 درصد، ابهر 37 درصد، ایجرود و طارم نیز با 30 درصد نسبت به تحقق اشتغال اقدام کردهاند.
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