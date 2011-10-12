12 هزار اصله درخت در زنجان کاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدملک محمدی در جمع کارکنان شهرداری زنجان افزود: 26 پروژه این سازمان در نیمه نخست سال جاری در سطح شهر زنجان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها شامل پارک میدان و قطعات سبز است، تصریح کرد: مساحت کل این پروژه‌ها 12 هکتار بوده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری زنجان گفت: برای اجرای این پروژه‌ها شش میلیارد ریال هزینه شده است.

ملک محمدی همچنین به گلکاری در سطح شهر اشاره کرد و افزود: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و 800 مترمربع گلکاری در سطح شهر انجام شده است.

با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز تا پایان سال 90 برای هر نفر در زنجان 9.2 مترمربع خواهد رسید، یادآور شد: در حال حاضر این سرانه به ازای هر نفر 9 مترمربع است.

ملک محمدی افزود: سرانه فضای سبز در سال گذشته برای هر نفر در زنجان 8.8 متر مربع بود.

