مارادونا بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، گیگز روز سه شنبه در موناکو حاضر شد تا جایزه پای طلایی را که مخصوص بازیکنان بالای 29 سال است را از دست "شاهزاد آلبرت دوم" دریافت کند. وی در حاشیه این مراسم در خصوص برترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان گفت: به عقیده من مارادونا بهترین تمام دوران است. وی در جام‌های جهانی 1986 و 1990 بسیار تحسین برانگیز ظاهر شد.

بازیکن میانی منچستریونایتد در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر بازیکنان بسیار خوبی در فوتبال جهان هستند که برای مثال می توانم به لیونل مسی و کریستیانو رونالدو اشاره کنم اما من چیزهایی از مارادونا دیده‌ام که بازیکن دیگری نتوانسته در تاریخ فوتبال به آن دست پیدا کند.

گیگز در ادامه از سرآلکس فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد به عنوان یک مربی بزرگ یاد کرد و گفت: وقتی ما می بازیم فرگوسن ترسناک می شود اما منصفانه رفتار می کند. این مربی از بازیکنانش انتظارات زیادی دارد همانگونه که از خودش چنین انتظاری دارد. او بهترین مربی است و خوشحالم که دوران ورزشی خودم را با چنین کسی سپری می کنم.

بازیکن 37 ساله ولزی در پایان در خصوص جایزه پای طلایی گفت: این افتخار بسیار بزرگی است که نام من و قالب پایم در کنار بازیکنان بزرگ دیگر حک می شود. من در حال حاضر همان احساسی را دارم که یک نوجوان 17 ساله دارد و برای همین است که به فوتبال ادامه می دهم و از آن لذت می برم.