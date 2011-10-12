کنسرت خوانندگان پاپ در حمایت از هنرمندان سرطانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این برنامه که به همت معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار شد در دو سانس با استقبال چشمگیر علاقمندان و خیرین رو به رو شد.

در ابتدای هر دو سانس برنامه کلیپی از حضور مجید بهرامی در عرصه تئاتر و گزارشی از روند درمانی وی پخش شد. پس از پخش کلیپ، مهدی هاشمی مجری برنامه برای تعجیل در شفای هر چه زودتر مجید بهرامی و تمامی هنرمندان سرطانی همراه با حاضران در سالن دعا کرد که همراهی مخاطبان با وی قابل توجه بود.

هاشمی ضمن تشکر از مخاطبانی که در این امر خیر شرکت کرده بودند، گفت: ‌هر جا صحبت از کمک و لطف و صفا مطرح است ایرانی همیشه مثل یک نگین می درخشد.

پس ازصحبت های مجری، محسن یگانه به همراه ارکستر جوان خود وارد صحنه شد و در میان تشویق بی امان حاضران در سالن به اجرای برنامه پرداخت.

یگانه در این اجرا قطعات، فداکاری، فرصت های بی هدف، آدما کلا دو دسته اند، رگ خواب، نباشی، قلب یخی، باروبندیل و ببند، سکوت و ... را با رهبری علی ثابت اجرا کرد.

یگانه در هنگام اجرای کنسرت خود در هر دو سانس با قدردانی از حرکت خیرخواهانه معاونت هنری وزارت ارشاد و با اشاره به این نکته که برای اولین بار چنین اتفاقی از طرف این وزارتخانه می افتد اجرای این گونه برنامه ها را ستودنی خواند و اظهار امیدواری کرد که بتوان در آینده نیز شاهد برگزاری بهتر این گونه برنامه ها بود.

از نکات حائز اهمیت دراین اجرا می توان به ارکستر بسیار توانا با سازبندی متنوع وتنظیم علی ثابت که همیشه سعی دارد ارکستری درخور توجه ارائه دهد و صدای خوب محسن یگانه اشاره کرد.

در این مراسم خیریه همچنین پاکت هایی برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان مجید بهرامی و هنرمندان سرطانی بر روی صندلی افراد حاضر در سالن قرار داده شده بود تا هر کس در صورت تمایل و به سهم خود آنچه را که در توان دارد تقبل نماید.

در پایان نوبت اول برنامه خانواده مجید بهرامی که در سالن حاضر بودند با حضور در پشت صحنه از محسن یگانه تقدیر و تشکر کردند.

در نوبت دوم این کنسرت و در میانه برنامه سید عباس عظیمی مشاور اجرایی معاون وزیر با اهدای لوح تقدیر و نشان ویژه این مراسم از محسن یگانه و علی ثابت (تنظیم کننده و رهبر ارکستر) تقدیر کرد.

این برنامه خیریه امشب و فرداشب نیز طبق برنامه با هنرنمایی بنیامین بهادری و رضا صادقی هر کدام در 2 سانس 18 و 21:30 توسط معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار خواهد شد.