شرایط دیدار هر ساله مردم کرمانشاه با رهبری فراهم شود

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سفرهای رهبر معظم انقلاب به استان‌ها، حدود یک سال پس از انتخاب ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری برای زعامت و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران،آغاز شد و استان ایلام در 12 دی ماه 1369 اولین مقصد سکاندار انقلاب در آغاز این سلسله مسافرت ها بود و از آن زمان تاکنون که 22 سال می گذرد به 28 استان کشور سفر کرده اند.

رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد:‌ ‌دیدارعمومی با اقشار مختلف مردم، دیدار با خانواده های معظم شهدا، سرکشی به خانواده های معظم شهدا، زیارت مزار مطهر شهدا، دیدار با مسئولین استان و دانشجویان و بسیجیان، سفر به چند شهرستان استان، برگزاری جلسات با مسئولان استان به منظور بررسی مشکلات از جمله برنامه های سفر های استانی رهبر انقلاب است.

وی افزود: معمولا به علت این که فرصت اجازه نمی دهد تا ایشان در سفرهای استانی خود به تمامی شهرستان ها سفر کنند، هیئت های ویژه‌ای را به شهرستان‌های مختلف اعزام می کنند تا ضمن دیدار با مردم، مشکلات آنان را به ایشان اعلام کنند.

آیت الله احمدی، تاکید کرد:‌ مقام معظم رهبری در سال 1386 سفری به مرکز استان داشتند که طی آن با دانشجویان، ایثارگران و خانوده معظم شهدا، روحانیون و طلاب و اساتید دانشگاه دیدارکردند. در طی 22 سال گذشته نیز مردم کرمانشاه چشم انتظار مقام معظم رهبری بودند و خود رهبر هم در دیدار مردم یزد در سال 1386 پس از نام بردن از استان‌های فارس و کردستان آرزوی سفر به استان کرمانشاه کردند.

وی افزود: انشاالله که با سفر رهبری به استان کرمانشاه و استقبال تاریخی این روز در تاریخ کشورمان ثبت و هر ساله در دیدار با رهبری و زیارت معظم له تجدید بیت کنیم.

این روحانی برجسته کرمانشاهی در پایان گفت: تعدادی از شهرستان‌های استان‌ها به مناسبت این رویداد تاریخی، دیدار اختصاصی با مقام معظم رهبری دارند و از مسئولان ارشد استان نیز انتظار می رود که از رهبر معظم انقلاب درخواست کنند که روز ملی کرمانشاه را به عنوان روز ویژه دیدار اختصاصی مردم ولایتمدار کرمانشاه با معظم له در هر سال قرار بدهند و ما نیز همچون استان‌های دیگر که دارای روز اختصاصی هستند از این نعمت بهره مند بشویم و از رهنمودها و فرمایشات ایشان برخوردار شویم.