حوزه ترافیک 17 تا 18 صاحب دارد/ حاضرم مشکل ترافیک را برای همیشه حل کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در همایش "مدیریت شهری و راهنمایی و رانندگی" با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: خانواده شهدای ناجا جزو خانواده شهدای مظلومی هستند که کمتر به آنها توجه شده است . همه درجه داران و افسرانی که در نقاط مختلف کشور در حال انجام وظیفه هستند چه کسانی که در مناطق دور افتاده و در محرومیت و دوری از محیط شهر مشغول انجام وظیفه اند و چه کسانی که در تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک هستند ، همه زحمت کشانی اند که برای آرامش و آسایش مردم خدمت می کنند .

درک درستی از مسئولیت های نیروهای انتظامی وجود ندارد

وی افزود: خیلی ها فکر می کنند آن هایی که در تهران مشغولند کارشان آسان است اما این افراد نیز مشکلات و سختی های زیادی را متحمل می شوند. کسانی که در ترافیک ، آلودگی هوا و آلودگی صوتی در سر چهارراه یا میدانی می ایستند موظف به اعمال قانون هستند با سختی های زیادی مواجه اند .

شهردار تهران تصریح کرد : یکی از مظلومیت های نیروی انتظامی این است که مردم و مسئولان ما از حجم کار و فشاری که بر دوش این قشر زحمت کش است درک درستی ندارند . من هم قبل از این که وارد ناجا شوم فکر نمی کردم نیروی انتظامی تا این حد محل کار ، خدمت و ماموریت باشد اما اکنون با تمام وجودم زحماتی را که نیروی انتظامی متحمل می شود را درک می کنم و از زحمات کارکنان خدوم ناجا که مایه عزت و امنیت و آسایش هستند قدردانی می کنم.

قالیباف گفت : بر این باورم که نقش نیروی انتظامی و شهرداری به خصوص در شهرهای بزرگ نقش بی بدیل و بی نظیری است و یکی از موضوعات مهمی که شهرداری ها و نیروی انتظامی می توانند در آن با هم کارها را پیش ببرند ، بحث آسیب های اجتماعی و برقراری امنیت عمومی است.

پلیس و شهرداری می توانند بیشترین نقش را حوزه پیشگری وکنترل ایفا کنند

وی در عین حال افزود : پلیس و شهرداری می توانند بیشترین نقش را هم در حوزه پیشگری و هم کنترل آسیب ها ایفا کنند ؛ امروز این ارتباط خوب بین مجموعه شهرداری تهران و فرماندهی نیروی انتظامی برقرار است.

شهردار تهران گفت : شاید این موضوع در وظایف خیلی روشن و شفاف نوشته نشده باشد و نیاز به بازنگری باشد اما من بنا به تجربه کاری که در این دو مجموعه دارم ، معتقدم که این دو مجموعه نقش مهمی در پیشگیری و کنترل دارند و امیدوارم بیش از گذشته این همکاری و همدلی را داشته باشیم و اگر این اتفاق در تهران بیافتد در سایر شهرها نیز می تواند الگو شود .

انضباط اجتماعی مقدمه پیشرفت در جامعه است

وی خاطر نشان کرد : تردید نکنید که مقدمه یک حرکت بزرگ برای پیشرفت ، داشتن انضباط اجتماعی است که از نبود آن به شدت در کشور رنج می بریم . البته در نبود این انضباط اجتماعی بیشتر ما مدیران و نخبگان مقصریم تا عموم مردم .

شهردار تهران گفت : زمانی در زمینه بستن کمربند ایمنی به دنبال انضباط اجتماعی بودیم اما خیلی ها می گفتند نمی شود ، با این وجود وقتی عزم این کار ایجاد شد ظرف مدت 45 روز فرهنگ سازی شد و کمربند در کشور بسته شد و امروز بیش از 80 ، 90 درصد مردم از کمربند ایمنی استفاده می کنند ؛ در حالی که در گذشته 2 تا 3 درصد هم از کمربند استفاده نمی کردند .

وی افزود : انضباط اجتماعی در همه شئونات زندگی ، در حوزه فردی و جمعی ، خانواده ، هویت حقیقی و حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ، امنیتی و... مهم است ؛ چنانچه امام علی (ع) در نصحیت های خود به مومنان تقوا و نظم را در کنار هم می دانند . انضباط اجتماعی عنصر گمشده ای است که هرکس برای تحقق آن تلاش کند، در تمام زیمنه ها به کشور خدمت کرده است.

آلودگی هوا و آلودگی صوتی جان شهروندان را به خطر می اندازد

شهردار تهران در ادامه با بیان این که ترافیک یکی از چالش های بزرگ شهر ما است که سرمنشا بقیه مشکلات محسوب می شود اظهار کرد : آلودگی هوا و آلودگی صوتی که سلامتی و جان شهروندان را به خطر می اندازد ، به موضوع ترافیک بر می گردد . تمام کسانی که از خارج تهران وارد شهر می شوند تنها گله مندیشان در زمینه ترافیک شهر است که یک بخش مربوط به شلوغی هاست و بخش دیگر به فرهنگ نادرست رانندگی بازمی گردد.

وی خاطر نشان کرد: من از 9 سال قبل تا به امروز چه در زمان خدمت در نیروی انتظامی و چه در مدیریت شهری ، به این نتیجه رسیده ام که اگر اراده محکمی برای رفع معضل ترافیک وجود داشته باشد ، این معضل در یک برنامه 4 ساله قابل حل است .

حوزه ترافیک 17 یا 18 صاحب دارد/ حاضرم مشکل ترافیک را برای همیشه حل کنم

قالیباف تاکید کرد : این موضوع را در دو نوبت در مسئولیت خود اعلام کردم ، هم در نیروی انتظامی و هم در شهرداری تهران . البته گفتم من پیش قدم برای اجرای این کار نیستم چون حوزه ترافیک 17 یا 18 صاحب دارد و گفتم که هر یک از مسئولان بخواهد وارد عمل شود من در خدمت او خواهم بود اما اگر داوطلبی وجود نداشت من حاضرم این مسئولیت را بپذیرم و این معضل را برای همیشه حل کنم .

وی ادامه داد : به هر دلیلی تصمیمات گرفته نشد اما ما به سهم خود می توانیم تا حدی به رفع این مشکل کمک کنیم.

گسترش حمل و نقل عمومی / محدودیت تردد وسایل نقلیه

شهردار تهران با تاکید براینکه ما باید 2 کار مهم را برای رفع معضل ترافیک انجام دهیم گفت : ما باید در شهرداری تهران بر حمل و نقل عمومی متمرکز شویم و بعد برای وسایل نقلیه شخصی محدودیت ایجاد کنیم .

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تعریض خیابان های دماوند ، پیروزی و امام خمینی(ره) در حال تکمیل است گفت : من تاکید کرده ام وقتی گسترش و تعریض این خیابان ها اتفاق می افتد حق نداریم این ظرفیت را زیر پای خودروهای شخصی بگذاریم تا آن ها راحت تر در شهر جولان دهند و حتما باید از ظرفیت های جدید برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده کنیم . حالا هر کجا شد اتوبوس های تندرو و هرکجا که نشد اجازه دهیم تاکسی ها نسبت به خودروهای شخصی تک سرنشین تقدم داشته باشند.

منطق درست را با هر هزینه ای اجرایی می کنم

قالیباف تصریح کرد : روزی که می خواستیم خطوط اتوبوس های تندرو را در خیابان انقلاب ایجاد کنیم ، شاهد بودید که چه فضا سازی هایی صورت گرفت اما روحیه من این است ، جایی که کار منطقی ، با خرد جمعی و درست باشد پایش می ایستم و منطق درست را با هر هزینه ای اجرایی می کنم .

شهردار تهران تصریح کرد : روزی که خط اتوبوس تندرو در مسیر خیابان انقلاب را راه اندازی می کردیم برخی دوستان می گفتند چون در این مسیر مترو احداث می شود ساخت خط ویژه اتوبوس کاری اضافی است ، من گفتم این کار اضافی نیست و حتی اگر در سه سال آینده مترو هم راه بیافتد و دیگر این خط مسافر نداشته باشد باز برای 3 سال هم این کار اقتصادی است که اتوبوس های تندرو را راه اندازی کنیم .

تصاویر جای آمار سخن می گویند

وی ادامه داد : امروز خط مترو ایجاد شده ، آیا تاثیری در حجم مسافران اتوبوس های تندرو گذاشته ؟ امروز هم خط اتوبوس های BRT در مسیر خیابان انقلاب بسیار شلوغ است .

شهردار تهران گفت : لازم نیست با مردم با آمار سخن گفت ، کافی است که تصاویر 6 سال قبل خیابان انقلاب و آزادی را در کنار تصاویر امروز قرار دهید و ترافیک را مقایسه کنید تا نحوه مدیریت مشخص شود.

وی با بیان این که باید به حمل و نقل عمومی به ویژه مترو توجه ویژه داشته باشیم گفت : قبلا در تهران سالی 2.5 کیلومتر مترو بیشتر ساخته نمی شد اما با برنامه ریزی ای که از سال 85 صورت گرفت به ساخت سالانه 30 کیلومتر مترو رسیدیم و اگر مشکل نقدینگی حل شود قادریم ساخت مترو را به 50 کیلومتر در سال برسانیم و ظرف کمتر از 2.5 سال ، آینده تهران را از بحران ترافیک خارج کنیم.

تولید واگن های داخلی ظرف سه سال

قالیباف تصریح کرد : سال 86 محل کنونی واگن سازی مترو یک بیابان بود اما امروز این مجموعه به بزرگترین مجموعه واگن سازی کشور تبدیل شده است یعنی ظرف مدت 3 سال زمینه تولید واگن مترو در کشور ایجاد شده است ؛ حال کاری نداریم و مهم نیست این موضوعات از طریق برخی رسانه ها و به هر دلیل درست به مردم منتقل نشود ، ما پیرو امام حسین (ع) هستیم و باید خود را در پیشگاه خداوند پاسخگو بدانیم.

وی افزود: امام حسین(ع) هنگام شهادت طفل خردسالش گفت خوشحالم چون خدا همه چیز را می بیند و ما باید این روحیه را داشته باشیم چون در آن صورت هیچ گاه از کار خسته نمی شویم و اگر اشتباهی کنیم خود را در پیشگاه خداوند شرمنده می دانیم .

سیستم های هوشمند نظارت را آسان تر کرده اند

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : همه باید با هم تلاش کنیم تا شاهد ارتقای فرهنگ ترافیک باشیم که یک بخش تحقق این مهم اعمال قانون و بخش دیگر آموزش درست است.

شهردار تهران با بیان اینکه با به کارگیری سیستم های هوشمند مدیریت و نظارت بر ترافیک و اعمال قوانین رانندگی آسان تر شده است گفت : با به کارگیری سیستم های هوشمند ، عزت به پلیس برگشت و اعمال قوانین آسان تر شد ، همچنین میزان تخلفات کاهش یافت و ما امروز باید با کمک از ابزار های نوین اعمال مدیریت کنیم . البته جاهایی هم هست که تنها حضور مقتدرانه عناصر راهنمایی رانندگی را می خواهد که در آن بخش ها نیاز به حضور پررنگ و همه جانبه مسئولان هستیم.