اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا جعفرپور ژیمناستیک کار نونهال شهرستان ملایر رکورد چرخش حلقه در ایران را شکست.

این نونهال شش ساله ملایری در یک رکوردگیری که در جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد در مسیری به طول یک هزار و 524 متر و 45 سانتی متر حلقه هولامو را حمل کرد.

انجمن ورزش های تفریحی و مهارت های فردی و نمایشی یکی از انجمن های تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی است که به تازگی شروع به کار کرده است.

یکی از کمیته های زیرمجموعه این انجمن کمیته حرکات فردی و نمایشی است که ورزشکاران و افرادی را که توانایی انجام حرکات خاص نمایشی ورزشی را دارند تحت پوشش خود دارد.

تمرینات تکواندوکاران همدان برای حضور در تورنمنت بین المللی کرواسی

تکواندوکاران و مربیان استان همدان با برگزاری اردوهای تمرینی خود را برای حضور در تورنمنت بین المللی کرواسی آماده می کنند.

تورنمنت بین المللی کرواسی 14و 15 آبان ماه سالجاری در شهر "زاگرب" برگزار می شود.

شهر"میانه" نیز پنجم آبانماه میزبان مسابقات قهرمانی کشور در رده بزرگسالان است که تیم استان همدان با برگزاری اردو در صدد گرفتن نتیجه لازم و درخور توجه برای ورزش همدان است.

تیم شین کاراته همدان شش نشان رنگارنگ کسب کرد

تیم شین کاراته استان همدان که به مسابقات کشور یزد اعزام شده بود شش نشان در این مسابقات کسب کرد.

تیم شین کاراته همدان در این مسابقات مقام سوم تیمی در رده سنی نوجوانان را از آن خود کرد و در رده انفرادی محمد جواد سبزی نشان نقره را کسب کرد.

همچنین حسن پناهنده، علی رستمی، یوسف حسنی، حمیدرضا جعفری و سیدعلی حسینی نشان برنز این مسابقات را به دست آوردند.

تیم شین کاراته استان همدان کاپ اخلاق این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

حضور شناگران شهرداری همدان در مسابقات شنای کلان شهرها

مسابقات قهرمانی شنا کارکنان شهرداری‌های کلان شهرهای کشور در تهران برگزار شد و تیم شهرداری همدان در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

بیش از 100 ورزشکار در قالب 9 تیم از کلانشهرهای ایران در این رقابت ها که به میزبانی تهران برگزار شد، شرکت کردند و تیم شهرداری همدان نیز برای نخستین بار مقام چهارم تیمی را بدست آورد.

تیم همدان در این مسابقات پس از تیم های تهران، اصفهان و مشهد حایز این عنوان شد.

در بخش انفرادی نیز، امیر بیگلر بگیان در شنای کرال سینه زیر 29 سال مقام دوم و در شنای پروانه زیر 29 سال مقام دوم را کسب کرد.

علی رضایی در شنای پروانه 30 تا 40 سال دوم و در شنای کرال سینه 30 تا 40 سال سوم شد.

همچنین، عادل رکن شریفی در شنای قورباغه زیر 29 سال مقام سوم را کسب کرد و و امیرحسین اسکندریان در شنای کرال پشت زیر 29 سال حایز مقام سوم شد.