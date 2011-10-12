نشان نمادین برنامه حمایتی از هنرمندان سرطانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شجاعی رئیس صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان شب گذشته و قبل از شروع کنسرت محسن یگانه نشان نمادین برنامه کنسرت حمایتی را به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال خریداری کرد.



نشان نمادین کنسرت حمایتی از هنرمندان سرطانی یک شاخه گل زرین است که هر شب قبل از برگزاری کنسرت توسط خیرین شرکت کننده در برنامه با مبلغ پیشنهادی توسط خود افراد خریداری می‌شود تا در کنار برگزاری کنسرت گام دیگری به منظور پشتیبانی از تسریع روند درمان هنرمندان سرطانی برداشته شود.



برنامه خیریه کنسرت حمایتی امشب و فرداشب طبق برنامه با هنرنمایی بنیامین بهادری و رضا صادقی هر کدام در ۲ سانس ۱۸ و ۲۱: ۳۰ توسط معاونت هنری وزارت ارشاد برگزار خواهد شد.