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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

همایش "پلیس،امنیت واصناف" درچهارمحال وبختیاری برگزار شد

همایش "پلیس،امنیت واصناف" درچهارمحال وبختیاری برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: همایش پلیس، امنیت و اصناف درچهارمحال وبختیاری برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این  همایش امنیت را لازمه  اقتصاد پویا دانست و گفت: اصناف در تمام عرصه های انقلاب اسلامی ایران  نقشی سازنده و بنیانی داشته اند.

رحمان کرمی افزود: بازاریان با ترویج فرهنگ کسب و کار اسلامی و کسب روزی حلال در عرصه ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در کشور گامهای مهمی برداشته اند.

فرمانده انتظامی استان نیز در این همایش گفت: بازار یکی از پایه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

سردار آقاخانی افزود: اصناف پلیس نامحسوس جامعه اسلامی هستند که مردم داری را سرلوحه کار خویش قرار داده اند و با  فعالیتهای سازنده پشتوانه امنیتی مردم شده اند.

سرهنگ خرم آبادی رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش به  تعاملات سازنده  و اثرگذار اصناف  با این نهاد اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد مشترک امر به معروف و  نهی از منکر در حیطه  بازار، ایجاد ستاد امنیت و تعامل پلیس و اصناف ازجمله  فعالیتهای  مهم  این دو حوزه  برای ایجاد امنیت و آرامش در این استان  چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 1431250

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