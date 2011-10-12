همایش "پلیس،امنیت واصناف" درچهارمحال وبختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این همایش امنیت را لازمه اقتصاد پویا دانست و گفت: اصناف در تمام عرصه های انقلاب اسلامی ایران نقشی سازنده و بنیانی داشته اند.

رحمان کرمی افزود: بازاریان با ترویج فرهنگ کسب و کار اسلامی و کسب روزی حلال در عرصه ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در کشور گامهای مهمی برداشته اند.

فرمانده انتظامی استان نیز در این همایش گفت: بازار یکی از پایه های پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است.

سردار آقاخانی افزود: اصناف پلیس نامحسوس جامعه اسلامی هستند که مردم داری را سرلوحه کار خویش قرار داده اند و با فعالیتهای سازنده پشتوانه امنیتی مردم شده اند.

سرهنگ خرم آبادی رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش به تعاملات سازنده و اثرگذار اصناف با این نهاد اشاره کرد و گفت: تشکیل ستاد مشترک امر به معروف و نهی از منکر در حیطه بازار، ایجاد ستاد امنیت و تعامل پلیس و اصناف ازجمله فعالیتهای مهم این دو حوزه برای ایجاد امنیت و آرامش در این استان چهارمحال و بختیاری است.