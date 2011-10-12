وقوع 18 مورد از بلایای طبیعی در قم

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی اظهار داشت: برگزاری رژه نیروهای امدادی در قم، برگزاری جلسه کارگروه مخاطرات طبیعی، برگزاری مانورهایی در بخشهای مختلف استان همچون دستجرد، سلفچگان، قنوات و کهک، برگزاری همایش توانمندی بانوان در مدیریت بحران و ... از برنامههای هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان است.
وی با بیان اینکه از 43 نوع بلایای طبیعی شناخته شده 18 مورد آن در استان قم رخ میدهد افزود: سیل، خشکسالی و سرمای شدیدی از بلایایی است که بیش از دیگر مواردی شاهد وقع آن در استان هستیم.
مدیر کل مدیریت بحران استان قم در ادامه گفت: برگزاری نشست مشترک با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف بازسازی و بازتوانی روحیه حادثه دیدگان در حوادث و بلاهای طبیعی از دیگر برنامههای این هفته است.
وی با بیان اینکه کارگروههای تشکلهای مردمی در مهار بحران در این هفته تشکیل میشود، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 15 مانور تخصصی در استان برگزار شد که در آینده نیز 13 مانور تخصصی در سطح مدارس استان برگزار میشود.
اروجی با بیان اینکه در خصوص آموزش و آشنایی با کاهش اثرات بلایای طبیعی تعداد 100 هزار نفر از دانش آموزان استان آموزشهای لازم را خواهند دید افزود: صدا و سیما و رسانهها میتوانند در این راستا نقش موثری داشته باشند.
وی عنوان کرد: بیمه میتواند در صورت بروز بلایای طبیعی کمک شایانی به افراد تحت پوشش داشته باشد از این رو درخواست میشود شهروندان و به خصوص کشاورزان و دامداران در اولین فرصت اماکن خود را بیمه کنند تا در صورت بروز مشکل بتوانند از این طریق خسارات خود را جبران کنند.
