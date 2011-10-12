به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی طاهری نماینده گرگان و سخنگوی فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی از برگزاری مجمع عمومی این فراکسیون در هفته آینده و با حضور وزیر خارجه خبر داد.

وی گفت: این فراکسیون از علی اکبر صالحی دعوت کرده تا در خصوص حوادث منطقه و شبهات مطرح شده از جمله دیدار با وزیر خارجه بحرین توضیحاتی ارایه دهد.

طاهری یادآور شد: فراکسیون بیداری اسلامی در جلسه روز گذشته خود کشتارهای انجام گرفته در کشورهای انقلابی منطقه را محکوم کرده و از انقلابیون می خواهد نسبت به توطئه کشورهای غربی هوشیار باشند.

وی همچنین اعلام کرد: فراکسیون در نظر دارد سفرهای پارلمانی برای دیدار با انقلابیون منطقه ترتیب دهد.

سخنگوی فراکسیون بیداری اسلامی مجلس در خصوص انتخابات مجلس نهم نیز گفت: ‌اعضای فراکسیون بر وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس تاکید کردند به طوری که انتظار داریم اصولگرایان وحدت خود را در این انتخابات بیش از گذشته حفظ کنند. همچنین در جلسه فراکسیون در خصوص مسئله فساد بانکی اخیر بحث شد انتظار این است هر کس در هر مقام که باشد در این مقوله باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.

طاهری یادآور شد: ‌اعضای فراکسیون معتقدند طراحی‌های پنهان اصحاب فتنه سال 88 و جریان انحرافی برای اختلاف افکنی میان اصولگرایان قابل توجه است و لازم است برای تشکیل مجلسی که در خط نظام و رهبری باشد حضور گسترده مردم را در انتخابات شاهد باشیم.