خبر برگزار نشدن جشنواره فیلم کودک در اصفهان در حد شوخی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی شهیدی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه اصفهان اظهار داشت: این جشنواره با قدرت تمام در اصفهان برگزار میشود و عدم برگزاری آن که برخی در مصاحبههای خود گفتهاند در حد شوخی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به حضور کشورهای خارجی در این جشنواره افزود: 30 کشور از جمله کشورهای فرانسه، آلمان، پرتغال، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، لهستان، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، افغانستان و پاکستان در این جشنواره حضور خواهند داشت.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان اضافه کرد: 70 مهمان خارجی برای شرکت در جشنواره وارد اصفهان میشوند.
وی با اشاره به استقبال کشورهای خارجی نسبت به برگزاری این جشنواره در اصفهان ادامه داد: اگر این جشنواره همچنان در همدان میماند، به احتمال فراوان استقبال از آن سال به سال کمتر میشد زیرا برگزاری این جشنواره در اصفهان فینفسه استقبال کشورهای دیگر را به همراه دارد.
شهیدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به پوشش مناسب این جشنواره در رسانه ملی گفت: تمام شبکهها با همکاری مناسب این جشنواره را پوشش میدهند و شبکههای برونمرزی نیز همچون المنار، سحر و جامجم هم برای پوشش خبری این جشنواره به اصفهان میآیند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قراردادمان با بنیاد فارابی روی دو محور حساسیت ویژهای داشتیم، بیان داشت: یکی از این موارد این بود که اصفهان باید یک سینمای مخصوص کودک و نوجوان داشته باشد که در آن در طول سال فیلمهای مربوط به این قشر به نمایش درآید.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان اضافه کرد: سه گزینه برای این کار در نظر گرفته شده که تا فردا بعد از ظهر یکی از آنها قطعی شده و اعلام میشود.
وی ادامه داد: حساسیت دیگر ما مربوط به استقرار دفتر دائمی جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان بود که این کار انجام شد و اصفهان مرکز تولید فیلم کودک و نوجوان کشور در آینده میشود.
شهیدی اظهار داشت: حرکت بلندمدت ما درباره فیلمهای کودک و نوجوان و پرداخت جدی به این موضوع، پس از برگزاری این جشنواره آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه این جشنواره بهانهای برای برنامهریزی و حرکت بلند ما به سوی پیشرفت فیلم کودک و نوجوان است، افزود: در کنار این جشنواره، کلاسهای آموزشی نویسندگی، مستندسازی، تهیهکنندگی و سایر موارد برای کودکان برگزار میشود.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به سینماهای اصفهان از لحاظ فنی یکی دیگر از شروط ما برای برگزاری این جشنواره بود، گفت: سینماهای اصفهان از لحاظ فنی بسیار وضع نامناسبی دارد و یک سینمای استاندارد برای برگزاری جشنواره نداریم.
وی ادامه داد: نگران بازسازی این سینماها هستیم اما مطمئنا این مشکلات به طور قطع برطرف میشود و تمام دغدغهها را بر طرف خواهیم کرد.
شهیدی در ادامه به اظهار نظر برخی رسانهها درباره قرارداد چهار میلیاردی این جشنواره افزود: این رقم به هیچ عنوان صحت ندارد و اگر هم چنین بود باز هم رقم کمی است زیرا برای کودکان و ارتقای فرهنگ آنها باید بیش از اینها هزینه شود.
وی با بیان اینکه جشنواره امسال به طور کلی متفاوتتر از سالهای گذشته است، این جشنواره 100 درصد تخصصی است و همچون جشنواره فیلم فجر به خود فیلمها بیشتر توجه میشود.
مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان با اشاره به اینکه این جشنواره برای اصفهان است، گفت: رسانهها باید نقاط قوت این جشنواره را پررنگ کنند.
وی مسائل مطرح شده اخیر درباره عدم برگزاری این جشنواره در اصفهان، بیان داشت: باید در مصاحبهها دقت بیشتری شود و اینکه برخی افراد میگویند که جشنواره در اصفهان برگزار نخواهد شد در حد یک شوخی است.
شهیدی با اشاره به اینکه نخستین اکران این جشنواره در سالن فرشچیان خواهد بود، اضافه کرد: در حال حاضر محل برگزاری جشنواره در خیابان استانداری- حوزه هنرهای معاصر است و علاقهمندان میتوانند به این مکان مراجعه کنند.
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