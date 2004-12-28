عباس كوثري: دركشور ما "عكاس" را "مولف" بحساب نمي آورند // همه اقشار جامعه با مقوله عكس بيگانه اند

اثر: عباس كوثري

عباس كوثري ، عكاس مطبوعاتي كشور، درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار تجسمي "مهر" گفت: در مملكت ما خيلي از آدمها با مقوله عكس و عكاسي آشنا نيستند و اين امر مانع فعاليت عكاسان حتي براي گرفتن يك عكس ساده و معمولي مي شود.

كوثري در ادامه اشاره كرد: عكاسان در مكانهاي ساده اي چون مجموعه شهروند و يا مترو هم نمي توانند عكاسي كنند، چه برسد به دادگاه يك قاتل و يا سارق. لذا به خاطر همين مسئله، تاكنون "هنرعكاسي مطبوعاتي" در كشور ما از سوي هيچ قشري جدي گرفته نشده است.

كوثري درخصوص مشكلات عكاسي مطبوعاتي اذعان داشت: عكاسان مطبوعات در مرحله چاپ و نشر با مشكلات بزرگي چون نداشتن اديتور عكس و دبير بخش عكس مواجهند، چون فرهنگ كشور ما نوشتاري است تا ديداري.

اين عكاس مطبوعاتي افزود: در بيشتر روزنامه ها و نشريات كشورما، صفحات روزنامه توسط خبرنگار و صفحه آرا بسته مي شود و در آنجا خبرنگار يا صفحه آرا تصميم مي گيرد كه چه تعداد عكس و با چه ابعاد و كيفيتي در صفحه قرار بگيرد تا مخاطب بهتر با مطالب ارتباط برقرار كند، اما اين عزيزان، غالبا" نسبت به مقوله "عكس" فاقد نگاه تخصصي هستند، بنابراين در انتخاب عكس ها و شكل ارائه آن دقت كافي اعمال نمي شود.

عباس كوثري تصريح كرد: يكي از ايرادهاي مديران مطبوعات كشور ما، اين است كه عكاس را مولف به حساب نمي آورند ، چون به عكاسي مطبوعاتي ساده نگاه مي كنند و فكر مي كنند ، گرفتن عكس خبري كار ساده ايست و از دست هر شخصي كه دوربين به دست دارد بر مي آيد.

به گفته كوثري ، تمام عكاسان حرفه اي مطبوعات ، قبل از گرفتن عكس به نحوه كادر بندي خود فكر مي كنند و با زمينه فكري خاص خود، سوژه را عكاسي مي كنند.

او به بافت جديد و جوان تحريريه روزنامه ها اشاره كرد و گفت: خوشبختانه خط فكري و نحوه برخورد نشريات جديد، كاملا با نشريات قديمي تفاوت دارد و اين به علت پايين بودن ميانگين سن تحريريه روزنامه ها است .

وي در پايان بيان كرد: خبرنگاران جوان به علت مطالعه بيشتر كاملا با عكاسان همكاري مي كنند و عكاس و خبرنگار را مكمل يكديگر مي دانند و همين امر موجب شده تا حدودي مشكلات عكاسي مطبوعاتي در روزنامه هاي حرفه اي امروز حل شده است.

