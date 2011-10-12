به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "مشق عشق" جمعهها با حضور روانشناس و مشاور و کارشناس، مسائل و نیازهای جوانان را به صورت علمی و تخصصی برای مخاطبان به ویژه جوانان به بحث و بررسی مینشیند.
برنامه زنده این هفته "مشق عشق" به اهداف و فواید ازدواج در اسلام با حضور کارشناسان برنامه حجت الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی و علیاصغر اصغرنژاد میپردازد.
در ابن برنامه آیتمهای مختلف و گزارش مرتبط با موضوع برنامه و سئوالات بینندگان از طریق ارتباط مستقیم با کارشناسان صورت میگیرد.
برنامه زنده "مشق عشق" به تهیهکنندگی مجید قره گزلو جمعه ها ساعت 18 تا 20 روی آنتن شبکه آموزش میرود.
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