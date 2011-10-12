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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

برنامه "مشق عشق" به اهداف و فواید ازدواج می‌پردازد

برنامه "مشق عشق" به اهداف و فواید ازدواج می‌پردازد

برنامه زنده "مشق عشق" جمعه 22 مهر با موضوع اهداف و فواید ازدواج با حضور کارشناسان به بحث و بررسی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "مشق عشق" جمعه‌ها با حضور روانشناس و مشاور و کارشناس، مسائل و نیازهای جوانان را به صورت علمی و تخصصی برای مخاطبان به ویژه جوانان به بحث و بررسی می‌نشیند.

برنامه زنده این هفته "مشق عشق" به اهداف و فواید ازدواج در اسلام با حضور کارشناسان برنامه حجت الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی و علی‌اصغر اصغرنژاد می‌پردازد.

در ابن برنامه آیتم‌های مختلف و گزارش مرتبط با موضوع برنامه و سئوالات بینندگان از طریق ارتباط مستقیم با کارشناسان صورت می‌گیرد.

برنامه زنده "مشق عشق" به تهیه‌کنندگی مجید قره گزلو جمعه ها ساعت 18 تا 20 روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

کد مطلب 1431266

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