اصولگرایان با لیست واحد پیروز انتخابات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بهروزی که در دومین نشست فصلی جبهه پیروان خط امام و رهبری سخن می‌گفت افزود:‌ جامعتین چتر حمایتی خود را بر سر اصولگرایان باز کرده و این مساله طلیعه امید بخشی است.

بهروزی ادامه داد: اگر اصولگرایان با وحدت و ارائه لیست واحد در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند پیروز خواهند شد.

دبیر کل جامعه‌ی زینب (س)، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف کشور اظهار داشت:‌ حضور بانوان در نظام بسیار حساس و حائز اهمیت است. زن‌ها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل باید در بخش‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام حضور داشته باشند.

وی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند زن‌ها در مقدرات اساسی کشور حضور داشته باشند که انتخابات عالی ترین جای آن است. تعداد زنان در مجلس بسیار اندک است و با توجه به جمعیت زنان باید حضور بانوان در مجلس بیشتر شود.

بهروزی تاکید کرد:‌ همانگونه که در کشور برای مشاغل مختلف به حضور زنان نیاز است به حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نیز نیاز داریم و زنان همیشه پشتیبان انقلاب هستند.

مجلس نهم باید مجلسی ولایی و دارای سلامت اخلاقی باشد

دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: مجلس نهم باید مجلسی ولایی و دارای سلامت اخلاقی باشد وامیدواریم سازو کار جبهه متحد اصولگرایان موجب انتخاب نمایندگان متعهد شود.

همچنین عباس شیبانی دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به تشکیل جمعیت متبوعش خاطرنشان کرد:‌ به دنبال تحولات دوم خرداد سال 76 و 18 تیر سال 78 که در پاره‌ای از موارد موجبات سرخوردگی نیروهای اصیل انقلاب اسلامی شد، به منظورحمایت و پشتیبانی همه جانبه از آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به عنوان جمعیتی اصولگرا فعالیت‌های خود را قبل از سال80 آغاز کرد.

شیبانی افزود: نیروهای متعهد و پیرو ولایت در این جمعیت مشغول فعالیت هستند و در یک دهه فعالیت سیاسی این جمعیت را به جمعیتی فعال وپویا تبدیل کرده است.

دبیر کل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تشکیل جبهه متحد اصولگرایان و هدایت داهیانه آیت‌الله مهدوی کنی و آیت‌الله یزدی را اقدامی شایسته خواند و تصریح کرد: از این رو مجلس نهم باید مجلسی ولایی و دارای سلامت اخلاقی باشد وامیدواریم سا زو کار جبهه متحد اصولگرایان موجب انتخاب نمایندگان متعهد شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت مردم در انتخابات آینده یکی از وظایف مهم احزاب و گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی است که تحقق این امر موجب برطرف شدن هرگونه مناقشه سیاسی و اختلاف است.

شیبانی در پایان تاکید کرد: وحدت اصولگرایان بیش از هر زمانی ضرورت دارد و ما به عنوان جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به جبهه متحد اصولگرایان پایبندیم.