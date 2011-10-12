  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

احمدی:

17غرفه در نمایشگاه کاهش بلایای طبیعی در گنبد دایر است

17غرفه در نمایشگاه کاهش بلایای طبیعی در گنبد دایر است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: 17 غرفه در نمایشگاه استانی توانمندیهای کارگروه تخصصی و آموزش همگانی کاهش بلایای طبیعی در شهرستان دایر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر چارشنبه در بازدید از این نمایشگاه افزود: ادارات استانی و شهرستانی در این نمایشگاه به نمایش توانمندیها و تجهیزات و ماشین آلات امدادی و اقلام آموزشی خود به منظور آگاهی بخشی مردم در خصوص حوادث غیر مترقبه پرداخته‌اند.

وی افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته همه روزه در دونوبت صبح و عصر در حوزه مقاومت شهید رجایی روبروی دادگستری پذیرای عموم مردم است.

احمدی گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی با هدف آموزش همگانی گشایش یافته است.

همچنین به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی رژه موتوری دستگاههای امدادرسان در سطح شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

این رژه موتوری با شرکت ادارات هلال احمر، آب و فاضلاب روستایی و شهری، مرکز بهداشت و درمان، اورژانس ، شهرداری، آتش‌نشانی، راهنمایی و رانندگی در سطح خیابانهای گنبدکاووس برگزار شد.

این رژه به منظور هماهنگی و آمادگی ادارات امدادرسان در مواقع بروز بحران برگزار شد.

کد مطلب 1431269

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها