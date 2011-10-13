130 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی آسفالت می شود

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار اختصاص داده شده برای این مقدار آسفالت راه روستایی 260 میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در هفت ماه گذشته 60 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده، تصریح کرد: 70 کیلومتر دیگر از این جاده ها تا پایان سال مالی جاری آسفالت آنها به پایان می رسد.



وی افزود: تاکنون 40 درصد از جاده های روستایی خراسان شمالی زیر پوشش آسفالت قرار گرفته که این رقم پنج درصد از میانگین راههای آسفالته روستایی سطح کشور کمتر است.



باقرنیا گفت: برای جبران عقب ماندگی راههای این استان امسال دولت در بخش آسفالت راه روستایی، برای ساخت 270 کیلومتر راه جدید با قرارگاه خاتم الانیباء(ص) قرارداد منعقد کرده و 200 میلیارد ریال اعتبار نیز در اختیار این قرارگاه قرار داده است.

این مسئول اضافه کرد: با احتساب پروژه هایی که قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)در حال انجام دارد مجموع راههایی که قرار است تا پایان سال زیر پوشش آسفالت برود به 400 کیلومتر می رسد.



وی گفت: در مجموع امسال بخش راههای روستایی این استان 460 میلیارد ریال اعتبار دارد که 400 میلیارد ریال آن ملی است.



باقرنیا افزود: در دولت نهم و دهم حدود یک هزار کیلومتر راه روستایی در این استان زیر پوشش آَسفالت قرار گرفته که حدود دو هزار میلیارد ریال هزینه بری داشته و سطح آسفالت شده در این مدت دو برابر عملکرد دولتهای قبلی در اینم حوزه است.



طول راههای روستایی استان خراسان شمالی چهار هزار و 462 کیلومتر است.