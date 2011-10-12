ایجاد امکان مسیریابی دیجیتال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان شصت و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت برای برگزاری هرچه منظمتر این نمایشگاه، از تکنولوژیهای روز ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره گرفتهاند. این اقدام علاوه بر اینکه به نفع مجریان و متصدیان نمایشگاه بوده و آنها با سرعت و دقت بیشتری به انجام وظایف خود میپردازند موجب رضایت شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان نیز میشود.
بر این اساس پرترافیک بودن برنامههای اصلی و جانبی نمایشگاه، لزوم برنامهریزی دقیق برای حضور و حتی بازدید از آن را اجتنابناپذیر میکند. بر اساس اقدامات اجرایی انجام شده، نرمافزارAPP به شما این امکان را میدهد تا از طریق تلفن همراه، آی پد و یا آیفون خود با تمام جزئیات نمایشگاه آشنا شده و آگاهانه مسیر بازدید خود را طراحی کنید.
حاضران در این نمایشگاه، با استفاده از نرمافزار یاد شده میتوانند علاوه بر در اختیار داشتن نقشه نمایشگاه و سالنها، از طریق کاتالوگ دیجیتال، نام و مشخصات، آدرس و شماره تلفن ناشران موردنظرشان را استخراج کرده و در صورت لزوم با او قرار ملاقات تنظیم و یا از غرفه شرکای تجاری خود بازدید کنند.
همچنین آنها میتوانند برنامه سمینار موردنظر خود را از میان حدود ۳ هزار نشست تخصصی که ظرف مدت ۵ روز نمایشگاه برگزار میشود از طریق این نرمافزار انتخاب و اطلاعات عمومی و مفید موردنظرشان را کسب کنند.
شصت و سومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت از روز چهارشنبه ۲۰ مهر آغاز به کار کرده و لغایت ۲۴ مهرماه به کار خود ادامه خواهد داد.
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