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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

ایجاد امکان مسیریابی دیجیتال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

ایجاد امکان مسیریابی دیجیتال در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت از طریق ارائه نرم‌افزار APP این امکان را به بازدیدکنندگان می‌دهد تا از طریق تلفن همراه، آی پد و یا آیفون خود با تمام جزئیات نمایشگاه آشنا شده و آگاهانه مسیر بازدید خود را طراحی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان شصت ‌و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت برای برگزاری هرچه منظم‌تر این نمایشگاه، از تکنولوژی‌های روز ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره گرفته‌اند. این اقدام علاوه بر اینکه به نفع مجریان و متصدیان نمایشگاه بوده و آن‌ها با سرعت و دقت بیشتری به انجام وظایف خود می‌پردازند موجب رضایت شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان نیز می‌شود.

بر این اساس پرترافیک بودن برنامه‌های اصلی و جانبی نمایشگاه، لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای حضور و حتی بازدید از آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر اساس اقدامات اجرایی انجام شده، نرم‌افزارAPP  به شما این امکان را می‌دهد تا از طریق تلفن همراه، آی پد و یا آیفون خود با تمام جزئیات نمایشگاه آشنا شده و آگاهانه مسیر بازدید خود را طراحی کنید.

حاضران در این نمایشگاه، با استفاده از نرم‌افزار یاد شده می‌توانند علاوه بر در اختیار داشتن نقشه نمایشگاه و سالن‌ها، از طریق کاتالوگ دیجیتال، نام و مشخصات، آدرس و شماره تلفن ناشران موردنظرشان را استخراج کرده و در صورت لزوم با او قرار ملاقات تنظیم و یا از غرفه شرکای تجاری خود بازدید کنند.

همچنین آنها می‌توانند برنامه سمینار موردنظر خود را از میان حدود ۳ هزار نشست تخصصی که ظرف مدت ۵ روز نمایشگاه برگزار می‌شود از طریق این نرم‌افزار انتخاب و اطلاعات عمومی و مفید موردنظرشان را کسب کنند.

شصت ‌و سومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت از روز چهارشنبه ۲۰ مهر آغاز به کار کرده و لغایت ۲۴ مهرماه به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 1431275

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