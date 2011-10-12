فعالیت گرافیکی مطبوعات و نشریات به افراد متخصص واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم قاسمزاده، مشاور فرهنگی روزنامه اطلاعات گفت: مطبوعات باید توجه بیشتری در به کارگیری هنر گرافیک داشته باشند. اساساً مطبوعات در کشور ما، بیش از آن که از نظر هنری چشم نواز باشند، از نظر تیتر زدن جلب توجه میکنند؛ در حالی که در مطبوعات با سابقه دنیا و حتی منطقه، به کارگیری هنر گرافیک در نحوه چینش موضوعات در اولویت نخست قرار دارد.
این روزنامهنگار، تعجیل در به سرانجام رساندن یک شماره از روزنامه را عامل مهمی در بیتوجهی به هنر گرافیک دانست و افزود: یکی از دلالیل بیتوجهی به گرافیک، این است که شتابزده عمل میشود. در حالیکه رعایت آرامش در کار مطبوعاتی یک اصل است که حتما باید به آن توجه کرد. در واقع اگر در کنار سرعت، به طراحی و گرافیک توجه شود، مطبوعات تیراژ و مخاطبان بیشتری خواهند داشت.
قاسم زاده وضعیت گرافیک در مجلات را بهتر از دیگر از مطبوعات ارزیابی کرد و گفت: در مجلات حرفهای، وضعیت گرافیکی بسیار بهتر از روزنامههاست. در روزنامهها فقط خطوط دیده میشود در حالیکه در مجلات، گرافیک نقش موثری در جذب مخاطب دارد.
مشاور فرهنگی روزنامه اطلاعات یادآور شد: مسوولان مطبوعات و نشریات، برای رشد و جذب مخاطب خود باید فعالیت طراحی و گرافیک را به افراد متخصص و با انگیزه واگذار کنند.
وی گفت: بهترین اقدامی که میتوان در نخستین جشنواره «هنر در رسانه» انجام داد آن است که با دعوت تعدادی از هنرمندان جوان و متخصص در حرفه گرافیک مطبوعاتی، نظرات آنها را برای ارتقای کیفیت این بخش جویا شد. جشنواره باید ضمن گرداوری ایدههای جوانان شاغل در این بخش، نقاط قوت و ضعف گرافیک در مطبوعات را استخراج کند تا بتواند روندی رو به جلو را برنامه ریزی نماید.
هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها، سوم تا دهم آبان ماه در تهران برگزار میشود.
نظر شما