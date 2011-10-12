جوانان واترپلوی ایران قهرمان آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفتمین دوره مسابقات واترپلو رده‌های سنی و عموم آسیا که در شهر "پالم بانگ" اندونزی جریان دارد، تیم واترپلوی جوانان ایران ظهر امروز چهارشنبه در دیدار پایانی این مسابقات در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه 9 بر 7 مقابل تیم قدرتمند ازبکستان به برتری رسید و بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.

به این ترتیب تیم واترپلوی جوانان ایران به عنوان تیم نخست آسیا به مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان که سال آینده به میزبانی پرث استرالیا برگزار خواهد شد، راه پیدا کرد.

تیم واترپلو جوانان کشورمان (کمتر از 17 سال) در مسابقات 2005 تایلند و 2007 اندونزی نیز عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داده بود.

تیم‌های واترپلوی ایران، ازبکستان، قزاقستان و کویت به عنوان نمایندگان آسیا به مسابقات سال 2012 واترپلو جهانی جوانان (کمتر از 18 سال) که به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد، صعود کردند.

هدایت تیم واترپلو جوانان کشورمان را "ودیم اسکراتف" سرمربی اوکراینی برعهده دارد و دانیال خاکبان دستیار این مربی اوکراینی است.