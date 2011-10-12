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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

در دمشق برگزار شد؛

تظاهرات میلیونی حمایت از بشار / قدردانی از مواضع روسیه و چین

تظاهرات میلیونی حمایت از بشار / قدردانی از مواضع روسیه و چین

مردم سوریه با برپایی تظاهرات میلیونی در میدان معروف پایتخت این کشور یکبار دیگر ضمن حمایت از بشار اسد و اصلاحات وی قدردانی خود را از مواضع روسیه و چین اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، میلیونها نفر ازمردم سوریه با تجمع در میدان "السبع بحرات" در مرکز دمشق حمایت مجدد خود را از"بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور و اصلاحات وی اعلام کردند.

این تظاهرات به منظور حمایت از وحدت ملی، همبستگی با خانواده شهداء ، قدردانی از مواضع روسیه و چین و همگامی این دو کشور با سوریه در مقابله با توطئه ها و محکومیت شورای انتقالی  استانبول و مزدوران آن برگزار شد.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کنند که بر روی آن نوشته شده است: مردم و ارتش با تو هستند  ای رهبر کشور،سوریه کشور ماست و اسد رهبرما. همچنین پرچمهای سوریه به همراه پرچمها روسیه و چین  نیز تصاویر رئیس جمهوری سوریه به وسیله تظاهرات کنندگان حمل می شود.

علاوه بر اینها  در تظاهرات امروز که از شبکه های خبری مختلف پخش گردبد، درمقابل بانک مرکزی سوریه که مشرف به میدان السبع بحرات است تصویر بزرگی از رئیس جمهوری سوریه نصب شده و موسیقی های ملی در این برنامه پخش  گردبد. 

کد مطلب 1431292

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