دانشکده سینما خانه دائی جان ناپلئون را نخریده است

صناعیان، درباره خرید خانه تاریخی معروف به خانه دایی جان ناپلئون و یا امین السلطان توسط دانشکده سینما به خبرنگار مهر گفت: یکی از دانشکده های زیر نظر دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما و تئاتر است اما در خبرها آمده است که دانشگاه سینما این خانه را خریداری کرده است درحالی که به یادم ندارم غیر از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاهی با این مضمون نیز داشته باشیم.

وی با تکذیب خبر خرید خانه اتحادیه که قبل از انقلاب لوکیشن سریال دائی جان ناپلئون بوده است گفت: هر خرید و فروشی که در دانشکده های زیر نظر دانشگاه هنر انجام شود باید با نظر این دانشگاه انجام شود بنابراین اعلام می کنیم که چنین معامله ای انجام نشده است.

خانه اتحادیه معروف به خانه دائی جان ناپلئون و خانه امین السلطان چندی پیش در پی شکایت مالک خصوصی با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. مالک این خانه عنوان کرده است که قصد دارد این خانه تاریخی را به مجتمع تجاری تبدیل کند. اما به تازگی برخی اعلام کرده بودند که دانشگاه سینما این خانه را خریده است.

