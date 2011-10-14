مجید ابهری آسیب شناس و رفتار شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از تبلیغات گسترده ماهواره ها در خصوص انواع و اقسام تولیدات پزشکی و بهداشتی گویا لس آنجلس نشینان فکر می کنند زنان و مردان ایرانی هیچ غصه ای جز چاقی و لاغری ندارند گفت: سودجویان غربی تمام هوش و استعداد خود را صرف فریب دادن هموطنان ما کرده و بعد از چسب های لاغری و دستگاههای زیبایی بینی و انواع کرم های ضد پیری و چروک حالا نوبت به کفش و دمپایی های معجزه آسا رسیده است.



وی ادامه داد: این دمپایی‌ها به ظاهر بلند کننده قد هستند به طوریکه قرار است فرد کوتاه قد با پوشیدن آنها دارای قد رعنا شود. این شبکه ها با استناد به تصور غلط و من آوردی بلند قد ها زیبا هستند زنان و دختران را دعوت به خرید این دمپایی معجزه گر می کنند.

این آسیب شناس اضافه کرد: هنوز بازار این دمپایی ها از سکه نیافتاده که کفش های لاغری تبلیغ می شود. کفشهایی که با پوشیدن و راه رفتن قرار است فرد خریدار 5 تا 8 کیلوم وزن کم می کند.

ابهری معتقد است: این گونه تبلیغات توهین به شعور ما است. چرا که اگر قرار بود کسی با کفش لاغر وبا دمپایی قد بلند شود دیگر پزشکان و مراکز پزشکی حداقل در آمریکا باید کار خود را تعطیل می کردند و مطب خود را تبدیل به فروشگاه کفش و دمپایی می کردند.



وی پیشنهاد کرد: هموطنان ما مخصوصا بانوان با بی اعتنایی به این گونه تبلیغات باید به سازندگان و فروشندگان آنها ثابت کنند که برای فریب دادن ایرانیان و کلاهبرداری از آنها با این گونه تولیدات خیلی دیر شده است.