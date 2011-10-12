شهرداری در زمینه قطع درختان پاسخگو باشد/ ادامه واکنش ها به قطع درختان در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خلق هنر انتزاعی در کرمان و انتشار عکسهای این هنر واکنشهای مختلفی در کرمان توسط مسئولان در رسانه ها منعکس شد.

این درحالی است که پیش از این خبرگزاری مهر گزارشهایی در خصوص افزایش قطع درختان نارون کرمان منتشر کرده بود و از مسئولان دلایل قطع بی رویه درختان را خواستار شده بود که بیماری درختان نارون دلیل این امر اعلام شد.

خبرگزاری مهر روز گذشته واکنش شهردار کرمان را نیز در این زمینه منتشر کرد که در آن شهردار کرمان تنه درختان بریده شده را بقایای سروهای بریده شده موزه صنعتی کرمان دانست و اینکه درختان این موزه به دلیل آبیاری نشدن خشک شده و درنهایت قطع شده اند.

امروز نیز احمد سعیدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان در واکنش به اظهارات شهردار کرمان در خصوص اعتراض هنرمندان کرمانی نسبت به قطع درختان شهر گفت: صحیح نیست که شهرداری به جای پاسخ به انتقادات و اظهار نارضایتی هایی که ماههاست از سوی رسانه ها، خبرنگاران و هنرمندان استان مطرح می شود با پیش کشیدن یک موضوع انحرافی، موزه هنرهای معاصر استان را در این قضیه درگیر کند.

سعیدی تصریح کرد: یک هنرمند کرمانی به حق یا به ناحق، موضعش و تفکرش را در خصوص قطع درختان شهر با چینش تعدادی تنه بریده شده درخت در خیابان به نمایش گذاشته است اما نکته ای که باعث تعجب شده نحوه برخورد با این اتفاق است، شهرداری با پیش کشیدن مسائلی که به این انتقادات مربوط نمی شود به نوعی درصدد است که افکار عمومی را از این ماجرا و انتقادات منحرف کند.

اینکه تنه خشکیده درختان از کجا بوده، عکس گرفتن از تنه های خشک درختان ضلع جنوبی موزه و رسانه ای کردن موضوع با این عجله و شتاب کار پسندیده ای نیست.

وی افزود: ساخت فاز دوم موزه هنرهای معاصر کرمان، جزو مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری بوده است، روند اجرایی کار پس از بازدید استاندار کرمان از موزه و اختصاص اعتبار 150میلیون تومانی به این امر؛شکل جدی تری گرفت فاز دوم موزه صنعتی کرمان از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام می شود و در قسمت جنوبی ساختمان اصلی ساخته خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: توقع و انتظار ما این بود که صبر و حلم بیشتری از سوی شهرداری و شهردار محترم صورت بگیرد و هم اکنون هم انتظار داریم با توجه به شناختی که از دیدگاههای فرهنگی شخص شهردار دارم با مشورت با مشاوران آگاه و دلسوز رویه ای مناسب در این زمینه اتخاذ کند.

سعیدی همچنین با اشاره به حضور موثر و مناسب رسانه ها و خبرنگاران در این زمینه گفت: توجه گسترده اصحاب رسانه استان به موضوع مذکور نشان دهنده حساسیت و دقت نظر جامعه نسبت به حفظ درختان شهر است که باید از همه اهالی رسانه استان قدر دانی کرد.

وی همچنین حضور هنرمندان در عرصه های مختلف اجتماعی را قابل توجه خواند و گفت: اداره کل ارشاد استان به تناسب نوع فعالیت و حیطه وظایف تعریف شده در طول سال و با انجام جشنواره ها، نمایشگاهها و اقدامات فرهنگی و هنری متعدد ارتباطات گسترده ای با هنرمندان استان دارد، بعضا و در مواردی دیدگاههای دوطرف با یکدیگر تفاوت یا حتی تضاد دارد که با تعامل و گفتگو سعی در رفع گره ها می شود.