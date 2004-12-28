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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۰۷

بدليل حجم بالاي اختلافات دو طرف در حوزه مسائل خاوميانه ؛

واشنگتن پست : تلاش بوش براي حل مناقشه خاورميانه دستاويزي براي بهبود روابط با اروپاست

يك روزنامه آمريكايي امروز اعلام كرد:جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به خاطر بهبود روابط كشورش با همپيمانان اروپايي اش براي حل مناقشه خاورميانه تلاش مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي محيط، روزنامه آمريكايي"واشنگتن پست" درشماره امروزخود نوشت: تلاش جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درجهت حل مساله اختلافات ميان اسراييل وفلسطين، سنگ محكي واقعي واشنگتن براي بهبود روابط اين كشوربا اروپاييها است.

اين روزنامه يكي از اهداف سياست خارجي دولت جرج بوش دردوره دوم رياست جمهوريش بهبود روابط واشنگتن با همپيمانان اروپايي وازسرگيري روند صلح خاورميانه عنوان كرد و نوشت : شيوه آمريكا با اروپا دربرخورد با مناقشه خاورميانه متفاوت است.

واشنگتن پست افزود:علي رغم اينكه طرفين (آمريكا و اروپا) تمايل دارند حجم اختلافات خود را دربرابرافكارعمومي برسر مناقشه خاورميانه به دلايل ديپلماتيك كاهش دهند اما همچنان اين اختلافات ميان طرفين حل نشده است .

اين روزنامه افزود: صرف نظر ازاين شيوه هاي متفاوت اروپا و آمريكا دربرخورد با مناقشه خاورميانه بايد گفت كه اروپايي ها ترجيح مي دهند برروي مساله بحران ووضعيت دشوارمعيشتي فلسطينيها تاكيد كنند وازعمليات نظامي نيروهاي اسراييلي درسرزمين هاي اشغالي عليه فلسطينان انتقاد كنند درحالي كه آمريكا مسئوليت تشديد بحران اوضاع كنوني را متوجه فعالان فلسطيني كرده و مساله توقف عمليات وخشونت عليه اسراييل را با ازسرگيري مذاكرات صلح مرتبط مي داند.

روزنامه واشنگتن پست با اشاره به حمايت سرسختانه دولت بوش ازسياست هاي آريل شارون نخست وزيررژيم اسراييل و طرح عقب نشيني ازنوارغزه وي مي نويسد: اروپاييها معتقداند شارون مي خواهد روند صلح را متوقف سازد و هدف وي ازطرح عقب نشيني از نوارغزه، تحكيم پايه هاي اشغالگري وشهرك سازي در كرانه باختري رود اردن است.

کد مطلب 143131

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