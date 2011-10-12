به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در ادامه سلسله جلسات نقد آموت برگزار می‌شود، «شادمهر راستین» به عنوان منتقد و همچنین «علی ایثاری کسمایی» به عنوان مترجم اثر درباره این کتاب به سخنرانی خواهند پرداخت.

نشست نقد و بررسی کتاب در جستجوی خوشبختی روز پنج شنبه 21 مهرماه از ساعت 17 تا 19 در دفتر نشر آموت به نشانی خیابان کریم‌خان زند، نبش ایرانشهر به طرف غرب، پلاک 170 (178 قدیم)، طبقه‌ دوم برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای علاقه‌مندان آزاد است.

پیشتر کتابی تحت عنوان «تاریخچه تقریبا همه چیز» از «بیل برایسون» با ترجمه «محمدتقی فرامرزی» توسط انتشارات مازیار در ایران ترجمه شده است. این کتاب در سال 2004 برنده جایزه کتاب سال آمریکا شد.

«در جستجوی خوشبختی» چندی قبل توسط نشر آموت در 525 صفحه روانه بازار نشر شده است.