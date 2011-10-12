اجرای طرح تخفیف حق بیمه پرورش دهندگان دام، طیور و آبزیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی شهرستانهای شمال آذربایجان غربی افزود: در سال زراعی جاری، پنج تا 30 درصد تخفیف در حق بیمه کلیه پرورش دهندگان دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل برای تشویق تولیدکنندگان بخش دام و طیور اجرایی می شود.

وی در ادامه بیان داشت: بیمه پرورش دهندگان طیور گوشتی در صورت عدم دریافت غرامت در طول یک سال نیز به میزان پنج تا 20 درصد تخفیف اعمال می شود.

نماینده معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در ستاد بیمه کشاورزی اظهار داشت: تحت پوشش قرار دادن پدیده گرد و غبار به عنوان گزینه تکمیلی در بیمه زنبورداری در سال زراعی 1390 نیز انجام می شود.

احمدی در پایان عنوان کرد: بر اساس مصوبه جدید کمیته کشوری، بز و بزغاله های سه تا شش ماهه نیز تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار می گیرند.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و پتانسیلهای کشاورزی و دامداری از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور محسوب شده و در تولید سیب، انگور، عسل طبیعی، گندم و سایر محصولات زراعی و باغی از استانهای پیشتاز کشور است.