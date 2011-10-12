دومین رویارویی ویسی و ابراهیم زاده در مصاف صبا و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان عصر جمعه بیست و دوم مهر ماه در دیداری از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس به میزبانی صبای قم در ورزشگاه یادگار امام به مصاف یکدیگر می‌روند.



صبا و ذوب آهن اصفهان در شرایطی از ساعت 17 جمعه در یکی از بازی‌های هفته دهم برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند که در حال حاضر در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر تیم صبای قم با 19 امتیاز در رده سوم جای گرفته است و ذوب آهن اصفهان با 11 امتیاز در مکان دهم جای دارد.



باخت صبا در بازی گذشته صبا و ذوب آهن



صبای قم و ذوب آهن اصفهان نزدیک به 48 ساعت دیگر در بازی رفت لیگ یازدهم در حالی برابر یکدیگر به میدان می‌روند که دو بازی آخر دو تیم در لیگ فصل گذشته دو پیروزی برای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به همراه داشته است.



در بازی رفت فصل گذشته دو تیم در ورزشگاه اختصاصی تیم ذوب آهن اصفهان یعنی فولاد شهر به میدان رفتند که بازی با برتری دو بر یک به سود ذوبی ها به پایان رسید و طی آن فرزاد حاتمی برای صبای قم گلزنی کرد و سیدمحمد حسینی و محمد قاضی گل های تیم میزبان را به ثمر رساندند.



در بازی برگشت دو تیم نیز که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، باز هم ذوب آهن از سد صبا گذشت، به طوری که ابتدا رامین رضائیان برای صبا گلزنی کرد، اما در دقیقه 89 مسابقه محمد قاضی گل تساوی را زد و بعد از آن فرشید طالبی یک دقیقه بعد گل دوم را وارد دروازه صبا کرد تا ویسی و شاگردانش در میان ناباوری به ذوب آهن اصفهان ببازند.



صبایی سابق در ترکیب ذوب آهن اصفهان مقابل صبا



نکته جالب مسابقه جمعه صبا و ذوب آهن قرار گرفتن بازیکن فصل گذشته صبا در مقابل تیم سابق خود است.



این بازیکن داود حقی است که فصل گذشته در تیم صبای قم بازی می‌کرد و در این فصل به عضویت تیم ذوب آهن اصفهان در آمده‌ است و عصر جمعه با پیراهن این تیم اصفهانی مقابل هم‌‌ تیمی‌های سابق خود به میدان می‌روند که این نکته می‌تواند بر جذابیت‌های مسابقه دو تیم بیافزاید.



مسابقه این هفته صبای قم و ذوب آهن اصفهان برای مربیان دو تیم نیز در نوع خود جالب توجه خواهد بود.



عبدالله ویسی که در این فصل یکی از مربیان جوان لیگ برتر به عنوان سرمربی صبای قم محسوب می‌شود با تفکراتی حاصل از سال‌ها بازی در تیم های باشگاهی سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در مقابل منصور ابراهیم زاده ای قرار می‌گیرد که این مربی عنوان نایب قهرمانی آسیا و دو عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را با ذوب آهن یدک می کشد و قطعا جدال تفکرات آنها در این بازی دیدنی خواهد بود.



در بازی رفت ذوب آهن اصفهان و صبای قم در لیگ دهم، محمود یاوری مربی با سابقه اصفهانی سرمربی تیم صبای قم بود و منصور ابراهیم زاده سرمربیگری تیم ذوب آهن اصفهان را بر عهده داشت مربی ای که برای هشتمین با در قم تیمش را هدایت می کند.



صبا دارای دومین خط دفاع برتر لیگ یازدهم



تیم فوتبال صبای قم در حالی در دهمین مسابقه خود در لیگ یازدهم برابر تیم ذوب آهن اصفهان صف‌آرایی می‌کند که تا این هفته دارابی دومین خط دفاع برتر لیگ یازدهم است.



صبا در 9 بازی گذشته شش مسابقه را با پیروزی، یک بازی را با تساوی و دو بازی را با شکست پشت سر گذاشته است در حالی که در این بازی ها هشت گل دریافت کرده و از این نظر بعد از شاهین بوشهر که شش گل خورده است، بهترین خط دفاع لیگ را دارد.

