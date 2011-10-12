رئیس جمهور ایتالبا به صف مخالفان برلوسکنی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جورجیو ناپولیتانو" امروز (چهارشنبه) درباره توانایی دولت برلوسکنی برای اتخاذ تصمیم های لازم در این کشور از جمله به کار گرفتن تدابیری برای مقابله با بحران اقتصادی، ابراز نگرانی کرد.

ناپولیتانو با صدور بیانیه ای پیش از رای اعتماد پارلمان به صلاحیت دولت سیلویو برلوسکنی نخست‌ وزیر این کشوراعلام کرد : نخست ‌وزیر باید پاسخی قابل قبول ارائه دهد.

رئیس‌ جمهوری ایتالیا با اشاره به تنش هایی که میان مقامهای دولت این کشور به وجود آمده است، گفت: تعویق در اتخاذ تصمیم های لازم موجب ایجاد پرسشها و نگرانیهای بسیاری شده است.