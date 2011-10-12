روزانه 610 هزار بشکه نفت در شرکت بهره برداری آغاجاری تولید شد

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید نفت در شش ماهه نخست در این شرکت اظهار کرد: با تلاش کارکنان این شرکت و با وجود اینکه امسال گرمای بی سابقه ای بر شهرهای مختلف استان خوزستان حاکم بود ولی این شرکت موفق شد فراتر از برنامه های تولید خود را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه تولید روزانه در نظر گرفته شده برای این شرکت برای شش ماه نخست امسال روزانه 605 هزار بشکه نفت است، افزود: در همین راستا این شرکت در شش ماهه امسال با تولید روزانه 610 هزار بشکه نفت موفق شد 100.7 درصد از برنامه تولید را محقق کرد.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری همچنین گفت: ‌این شرکت در شش ماهه نخست امسال، روزانه 9 هزار و 800 بشکه نفت که یکی از فرآورده های نفت به شمار می رود و ارزش اقتصادی بالایی دارد نیز تولید کرده است.



موسوی یادآور شد: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که راهبری عملیات تولید، فرآورش و انتقال نفت و گاز را با رعایت اصول صیانت از مخازن با فعالیت مستمر در 45 واحد عملیاتی برعهده دارد.



وی با اشاره به اینکه این شرکت 25 درصد نفت در مناطق نفتخیز را تولید می کند، افزود: این مقدار تولید نفت و گاز از هشت میدان نفتی (آغاجاری، کرنج، پرنج، پارسی، رامشیر، رگ سفید، پازنان و مارون) با فعالیت 12 واحد بهره برداری، هشت کارخانه گاز و گاز مایع، ‌18 ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، چهار واحد نمکزدایی به دست می آید.